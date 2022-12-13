HKÜ başarıyı ödüllendirdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), 2021 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. Ödül töreninde akademisyen ve öğrencilere hitap eden HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhuriyetin 100. yılında, aynı zamanda HKÜ'nün de 15'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını söyledi. Kalyoncu "Üniversitemiz, TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sıralamasında geçen yıl vakıf üniversiteleri arasında 8'inci sıraya yerleşerek bu alandaki başarısını da perçinlemiştir. Akademisyenlerimizin saygın uluslararası dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınlar ve bunlara verilen atıflar geçen yıl yüzde 50 ve yüzde 100 oranında artmıştır" diye konuştu. Kalyoncu, bugüne kadar mezun ettikleri 15 bin civarında öğrencinin kısa sürede iş hayatına atılarak sektörlerinde başarıyla çalıştıklarını söyledi.Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de akademisyenlere seslenerek "Sizlerin başarıları, üniversitemizin başarısıdır ve hiç kuşkusuz yapacağımız yeni çalışmaların en güçlü motivasyon kaynağıdır" dedi. Yaptıkları bilimsel çalışmalar ile HKÜ'nün akademik performansına en çok katkıyı sunan öğretim elemanları, törende ödül heyecanı yaşadı. Toplam 215 çalışmaya ödül verildi.