HKÜ geleceğin mesleklerine odaklandı

Üniversite tercihi yapacak adaylar artık yalnızca diploma veren değil, mezunlarını iş hayatına hazırlayan üniversiteleri tercih ediyor. Sanayi ile iç içe eğitim modeli, uygulama ağırlıklı dersleri, girişimcilik ekosistemi, uluslararası iş birlikleri ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2026-2027 eğitim öğretim yılında özellikle teknoloji ve tasarım alanındaki yatırımlarıyla öne çıkıyor. Gaziantep'te faaliyet gösteren üniversite, yeni açılan Endüstriyel Tasarım Lisans Programı başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programlarıyla öğrencilerini yalnızca akademik olarak değil, mesleki açıdan da geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Üniversite, kişiselleştirilmiş eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu, araştırma merkezleri ve uygulamalı öğrenme modeliyle öğrencilerin daha mezun olmadan sektör deneyimi kazanmasını sağlıyor. Kampüste geliştirilen projeler ise yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmıyor; teknoloji, girişimcilik ve Ar-Ge alanlarında ekonomik değere dönüşen çalışmalara da imza atıyor. Bu yıl açılan Endüstriyel Tasarım Lisans Programı, üniversitenin dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. Bölgenin ilk ve tek programı olma özelliğini taşıyan bölümde öğrenciler, yalnızca teorik eğitim almakla kalmıyor; tasarım fikirlerini prototiplere ve ürüne dönüştürebilecek uygulamalı eğitimler de alıyor. HKÜ'nün en önemli özelliklerinden biri uygulamalı eğitim modeli. Üniversitede uygulanan CO-OP Ortak Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde öğrenciler eğitimlerinin son dönemlerinden birini tam zamanlı olarak iş dünyasında geçiriyor. Böylece mezun olmadan önce profesyonel çalışma deneyimi elde eden öğrenciler, sektörün beklentilerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Sanayi kuruluşlarıyla kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde öğrenciler gerçek projelerde görev alırken, mezuniyet sonrasında istihdam avantajı da elde ediyor. Üniversitenin hedefi yalnızca diploma vermek değil, mezunlarını iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmek.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Prototipleme Merkezi, Kuluçka Merkezi ve araştırma merkezleri öğrencilere girişimcilik konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Öğrenciler eğitimleri devam ederken geliştirdikleri projeleri ticarileştirebiliyor, kendi şirketlerini kurabiliyor ve yüksek teknoloji alanlarında üretim yapabiliyor. Savunma sanayisinden yazılıma kadar birçok sektörde geliştirilen projeler, öğrencilerin üniversite yıllarında iş dünyasıyla buluşmasını sağlıyor. Bu yapı sayesinde HKÜ, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİN MERKEZİNDE

Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde üniversite müfredatları da değişiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yapay zekâ okuryazarlığı, veri analitiği ve dijital dönüşüm konularını farklı bölümlerin ders içeriklerine entegre ediyor. Öğrenciler yalnızca yapay zekâ teknolojilerini öğrenmekle kalmıyor; bu alanda proje geliştiriyor, TÜBİTAK desteklerine başvurabiliyor ve girişimcilik ekosistemi içerisinde kendi start-up'larını kurabiliyor. Üniversite yönetimi, geleceğin mesleklerinde dijital yetkinliklerin belirleyici olacağına dikkat çekerek eğitim programlarını bu doğrultuda sürekli güncelliyor.



YEŞİL KAMPÜS VİZYONU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Kampüste kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde enerji ihtiyacının büyük bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan üniversite, uluslararası yeşil kampüs sıralamalarında da üst sıralarda yer alıyor. Yaklaşık yarım milyon metrekarelik kampüs alanında bisiklet yolları, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları, kültür merkezleri ve öğrenci kulüpleri öğrencilerin akademik yaşamın yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor.

TEKNOFEST BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Üniversite, teknoloji alanındaki başarısını TEKNOFEST'te elde ettiği sonuçlarla da ortaya koyuyor. Proje başvurularında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk sıraya yükselen HKÜ, genel sıralamada da ilk 10 içerisinde yer alarak teknoloji üreten üniversiteler arasında öne çıktı. Bu başarıda öğrencilerin erken dönemde proje geliştirme kültürüyle tanışmaları ve akademisyenlerle birlikte çalışmaları önemli rol oynuyor.

ULUSLARARASI KARİYER FIRSATLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, uluslararasılaşmayı yalnızca Erasmus değişim programıyla sınırlı tutmuyor. Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle yapılan iş birlikleri sayesinde öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebiliyor. Üniversitenin yürüttüğü uluslararası staj programıyla başarılı öğrenciler Dublin, Londra, Berlin ve Barselona gibi Avrupa'nın önemli şehirlerinde profesyonel staj yapma fırsatı yakalıyor. Bunun yanında 100'ün üzerinde Erasmus anlaşması sayesinde öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim görmeleri destekleniyor. Coursera ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ise öğrenciler Harvard, Yale, Google ve IBM gibi dünyanın önde gelen üniversite ve şirketlerinin çevrim içi sertifika programlarına erişebiliyor. Böylece mezuniyet diplomasının yanında uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla özgeçmişlerini güçlendirebiliyorlar.

ARAŞTIRAN, ÜRETEN VE GİRİŞİMCİ MEZUNLAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin temel hedefinin yalnızca teorik bilgi veren bir kurum olmak olmadığını belirterek, öğrencileri araştıran, üreten, tasarlayan ve dijital dünyanın ihtiyaçlarına yön verebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Teknoloji odaklı eğitim anlayışı, uygulamalı öğrenme modeli, girişimcilik ekosistemi, uluslararası bağlantıları ve sanayi ile kurduğu güçlü iş birlikleriyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi, tercih döneminde kariyerini güçlü bir başlangıçla şekillendirmek isteyen adaylara dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE BURS DESTEĞİ

Üniversite, öğrenci memnuniyetine yönelik araştırmalarda elde ettiği sonuçlarla da öne çıkıyor. Akademik danışmanlıktan kampüs yaşamına kadar birçok başlıkta yüksek memnuniyet oranlarına ulaşan HKÜ, öğrenci odaklı yaklaşımını sürdürmeyi hedefliyor. Burs olanakları da tercih döneminde adayların dikkatini çeken başlıklardan biri. Öğrencilerin önemli bir bölümü burslu eğitim alırken, ÖSYM burslarının yanı sıra başarı ve yemek bursları gibi farklı destekler de sunuluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör