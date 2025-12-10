HKÜ Teknokent’te yerli ve milli drone üretildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) OSB Teknokent'te yerli ve milli imkânlarla radar cihazları, iki drone ve bir taktik arama kurtarma aracı geliştirildi. HKÜ mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş tarafından kurulan RİGELSAN'ın projeleri afet yönetimi, savunma ve güvenlik alanlarında Türkiye'nin teknoloji kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin girişimcilik odaklı yaklaşımını vurgulayarak, öğrencilerin Ar-Ge ve yenilikçi projelerle desteklendiğini söyledi. RİGELSAN'ın TÜBİTAK 1507 programı kapsamında geliştirdiği yapay zekâ tabanlı kablolu drone sistemi, baz istasyonu ve jammer etkilerinden bağımsız çalışabiliyor. Kesintisiz enerjiyle 5-7 saat, şebekeye bağlandığında ise 72 saate kadar havada kalabilmesi kritik bölgelerde sürekli gözlem imkânı sunuyor. Fiber optik kablolu FPV kamikaze drone ise 50 kilometre menzile ulaşarak haberleşme kaybı olmadan görev icra edebiliyor. Altaş, hedeflerinin Türkiye'nin savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu ifade etti.

OPERASYONEL KATKI

RİGELSAN'ın ürettiği FPV kamikaze drone, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve radar projeleri; sahada görev yapan ekiplerin operasyon verimliliğini artırmayı ve afet bölgelerinde hızlı müdahaleyi mümkün kılmayı amaçlıyor. Yerli ve milli üretimle geliştirilen bu sistemlerin Türkiye'nin teknoloji kapasitesine önemli katkı sunması bekleniyor.