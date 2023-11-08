HKÜ’de Ar-Ge buluşması

Bilişim, inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge'ye odaklanan akademisyenleri, profesyonelleri ve öğrencilerini bir araya getiren Ar-Ge Buluşması programının açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojinin günümüzde hayatın merkezine yerleştiğini belirterek, "Bilinçli ve doğru kullanıldığında, teknoloji hem yaşamı kolaylaştırıyor hem de iş dünyasında inanılmaz rekabet avantajları sağlıyor" dedi.

Teknoloji geliştirme ve yönetiminin günümüzün olmazsa olmazları arasında yer aldığını kaydeden Dereli, "Bu nedenle, yenilikçiliği teşvik ederek ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek, teknolojinin sınırlarını sürekli genişletmemiz gerekmekte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, yenilikçi bir vizyonla hareket ediyor ve teknoloji geliştirmeye çalışan genç yeteneklerin gayretlerini her daim destekliyoruz. Yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojiye odaklanan; çevre dostu ürünler geliştirmek ve enerji verimliliğini artırmak için yapılan araştırmalara ve bilişim teknolojileri alanındaki çalışmalara da büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Huawei Ar-Ge Buluşması ile bilişim eğitiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra, öğrencilerin kodlama becerilerinin yükseltilmesinin amaçlandığına vurgulayan Dereli, "Bu etkinliklerde, geleceğin teknolojilerini ve yazılımlarını geliştirecek öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için atölyeler, teknoloji demoları ve mülakat simülasyonları gibi faaliyetler yapılıyor. Etkinliğin teknoloji ekosistemine fayda sağlamasını ve katma değer üretmesini diliyorum, tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise; alt yapı belediyeciliğinin çoktan bittiğinin altını çizerek; "Bilginin sınırlarının kalktığı bir zamanda bilgi toplumu olmak mecburiyetindeyiz. Artık bilgiyi akılla yönetmeliyiz, bilgi ve teknoloji çağını yakalamalı hatta geçmeliyiz. Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim konularında kendinizi geliştirmeliyiz. Bu bağlamda bugün yapılan etkinlik son derece önem arz ediyor. Belediye olarak genç yeteneklerimizin Ar-Ge çalışmalarını sürekli destekliyoruz. Hep birlikte kendimizi geliştirerek dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyabilen bireyler olmalıyız. Bu şehri hep birlikte 'Bilim Şehri Gaziantep' yapalım" şeklinde konuştu.

Her bir projenin gençlere ve ülkeye yapılan önemli birer yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirten, Huawei Türkiye Siber Güvenlik ve Gizlilik Şefi Ömer Faruk Şahin de; Yapay zekadan bulut bilişime, telekomünikasyondan siber güvenliğe kadar birçok konuda eğitimlerin ve birebir etkileşimlerin yer aldığı, dokuzuncusunu düzenlediğimiz Huawei Ar-Ge Buluşması'nın Gaziantep'teki gençlerimiz için bir yol gösterici olmasını temenni ediyorum" dedi.

Huawei Ar-Ge Buluşması kapsamında öğrencilere; telekomünikasyon, siber güvenlik, bulut bilişim, Huawei mobil servisleri ve bilgisayarlı görü temel eğitimleri, kariyer oturumları, mülakat simülasyonları, bulut bilişim alanında uygulamalı eğitim seansları ve Web3.0 eğitimleri verildi. Etkinliğin sonunda katılımcı öğrencilere, çekilişle 10 adet Huawei Watch Fit2 akıllı bileklik ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Öğrenciler ayrıca, Huawei Ar-Ge Buluşması kapsamında, Huawei tarafından geliştirilen 5G AR/VR teknolojilerini deneyimleme şansı da elde etti.