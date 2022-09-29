HKÜ’de ilk ders heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan "Oryantasyon 2022-Üniversite Hayatına Giriş Dersi" düzenledi. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 1500 öğrenci üniversite hayatına adım attı. Programda konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı "Genel Memnuniyet" sonuçlarına göre genel sıralamada 13, vakıf üniversiteleri arasında ise 9'uncu sıraya yükseldiklerini söyledi. Kalyoncu "Bu sene yine taban tavan puanlarımızı incelerken sizlerin başarılı sonuçlarınızı fark ettim. İlk 10 bin sıralamasına giren 200'e yakın öğrencimizin olduğunu görünce hem üniversitemiz adına gurur duydum hem de çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.