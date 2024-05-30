HKÜ’de ödüllü yemek yarışması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından, Türk Mutfağı haftası kapsamında; Türk mutfağının zenginliklerini tanıtmak ve gastronomi öğrenimi gören öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine fırsat sağlamak amacıyla "Türk Mutfağı Haftası Ödüllü Yemek Yarışması" düzenlendi.

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim ve Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen yarışmaya Jüri olarak; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tuba Büyükbeşe, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Baltacı, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Selçuk Korkmaz ile otel müdürleri ve şefler katıldı.

Türk mutfağının tanıtımına yönelik bu faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Üniversitemiz, eğitim süreçlerinde uygulamalı deneyimlere ve sektörel işbirliğine de büyük önem vermektedir. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen bu yarışma, öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemelerine ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Yarışmada gösterilen yüksek standart ve profesyonellik, gelecekte gastronomi alanında büyük başarılara imza atacak olan öğrencilerimizin yetkinliğini gösteriyor. Öğrencilerimizin Türk mutfağının zengin mirasını yansıtırken, yenilikçi yaklaşımlar sergilediklerini görmek bizleri son derece memnun etti" dedi.

Yarışmada; Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden olan 'Mutancana', orijinal tarife bağlı kalınarak her gurubun kendi yorumuyla jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren ilk üç gruba madalyaları verildi. Tüm katılımcılara 'Gaziantep Yemekleri' kitabı hediye edildi.