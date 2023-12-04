HKÜ’de yapay zeka maratonu

89 yazılımcının katılımıyla gerçekleşen 48 saatlik maratonun sonunda ihracat ekosistemine katkı sağlayabilecek yapay zekâ tabanlı yazılımlar geliştirildi. "Yapay Zekâ Kalite Danışmanı" isimli proje kapsamında ise tıbbi cihaz üreticileri için yapay zekâ tabanlı bir kalite kontrol ve yönetim sistemi geliştirildi. 'KNGL AI TOOL' isimli proje ile de reklam maliyetlerini azaltarak ihracatçılara düşük maliyetli ve benzersiz reklam videoları oluşturma fırsatı sunulurken, "EcoVerse" ise taşımacılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen sürdürülebilir çözümler sundu. "Rivendell" projesi de ihracat süreçlerinde etkin analizler yapabilen bir diğer yapay zekâ asistanı olarak dikkat çekti.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ödül törenindeki konuşmasında; yapay zekânın doğru ve sorumlu kullanımının altını çizerek; "Türetken yapay zekânın etkin kullanımının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli olduğu aşikâr. Farkındalık oluşturmak için düzenlendiğimiz bu etkinlik dikkatleri üzerinde topladı ve yoğun ilgi gördü. Adı gibi türetken ve üretken bir etkinlik oldu. Yapay zekâ ve prompt mühendisliği gelecekte tüm sektörlerde daha önemli hala gelecek. Gençlerimizin bu aracı etkin olarak kullanabiliyor ve hatta geliştirebiliyor olması çok mühim. OSB Teknokent'e, mentorlarımıza, jüri üyelerimize, paydaşlarımıza ve tüm katılımcılara destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Hackathonun birincisi Mertcan Altun tarafından geliştirilen; "İhracat Reklamlarının Yapay Zekâ Yardımıyla Kişiselleştirilmesi" projesi oldu. Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak ihracat reklamlarını kişiselleştirmeyi amaçlayan projede, metin girdisinden görsel ve video içerikleri oluşturularak ihracatçı firmaların hedef pazarlara uygun, dikkat çekici ve etkili reklamlar üretilebilmesi sağlanıyor.

Birincilik ödülünü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'nin elinden alan HKÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Mertcan Altun, türetken yapay zekânın engelleri aşmadaki rolüne dair güçlü mesajlar vererek; "Finali 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe isabet eden böylesine önemli bir etkinlikte fiziksel engelli bir öğrenci olarak bu ödülü almaktan çok mutluyum. Türetken yapay zekâ teknolojilerinin, toplumsal engellerin nasıl aşılabileceği konusunda hepimize yardımcı olabileceğine inanıyorum" dedi.



Etkinliğin teması "ihracat/export" olarak belirlenirken başlangıçta alanında uzman panelistler OSB Teknokent Müdürü Ekrem Tekin'in moderatörlüğünde ihracat süreçleri hakkında bilgi ve deneyimlerini yazılım geliştirici yarışmacılar ile paylaştılar. Hackathon'a katılan yazılım geliştiriciler bu bilgiler ışığı altında Türetken Yapay Zekâ (Generative AI) tabanlı çözümler üretmek ve ihracat süreçlerini iyileştirmek için yarıştı.