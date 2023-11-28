HKÜ’den duygulu anma programı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlenen programda coşku ve duygu dolu anlar yaşandı. HKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sakine Hakkoymaz ve Orkestra Şefi Gökhan Aktaş'ın hazırladığı "Cumhuriyetin 100'ü Öğretmenin İzi" oratoryosunun yer aldığı programda Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan başta olmak üzere şehit öğretmenler minnet ve şükran duyguları ile yâd edildi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin de en önemli teminatıdır. Öğretmenlerimizin rehberliğinizle büyüyen genç zihinlerin, yarının liderleri olacağına olan inancımız tamdır" dedi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vasıf Munis ise "Şehit öğretmenlerimiz bir daha aramızda olamayacaklar fakat bu salonda tüm genç öğretmen adayı arkadaşlarımız bayrağı çoktan devralmış durumdalar. Bu bayrağı, bu heyecanı ileriye taşıyacak kararlılığı görmek beni gururlandırıyor" diye konuştu.