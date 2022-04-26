HKÜ’den tanıtım ve kariyer programı

Gaziantep'te bulunan; Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi, Gaziantep Anadolu Lisesi, Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. Hayri Akınal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen seminerlerde; Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ilgili fakülte dekanları ve öğretim elemanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Programın Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen seminerine; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Koordinatörü Gökhan Karabörk de katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Programda öğrencilere hitap eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu programları düzenleme amacımız, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin kendi geleceklerini inşa ederken kariyer planlamalarını daha doğru yapabilmelerini, doğru kararlar verebilmelerini, doğru hedefler koyabilmelerini, hedeflerine doğru yöntemleri kullanarak ulaşabilmelerini sağlayabilmektedir. Ttüm akademik birimlerimiz ve öğretim elemanlarımızla sahadayız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak sosyalleşmeyi önemseyen, sosyal bilimleri de önceleyen, sosyal bilimler alanında güçlü bölümleri olan üniversitelerden biriyiz. Hocalarımız detaylarını sizlere anlatacaklardır. Sevdiği işi yapanlar veya yaptığı işi sevenler daha başarılı olabilir. Meslek sahibi olduktan sonra ne yapmak istediğiniz, meslek sahibi olmaktan daha önemlidir. Öncelikle hedeflerinizi belirlemelisiniz ve ne yapacağınıza şimdiden karar vermelisiniz. İşini en iyi yapan kişi her zaman siz olmalısınız" dedi.