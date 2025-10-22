HKÜ’den URAP başarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversitelerin akademik performanslarını makale, atıf, bilimsel doküman, TÜBİTAK projeleri gibi objektif göstergelere göre değerlendiren, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2025-2026 Türkiye sıralamasında önemli bir başarı elde etti. HKÜ, vakıf üniversiteleri arasında 17'nci, tıp fakültesi bulunmayan tüm üniversiteler arasında ise 24'üncü sırada yer aldı. URAP tarafından yayımlanan son verilere göre toplam puanını 548,48'den 618,33'e çıkararak yüzde 13'lük bir artış elde eden HKÜ, TÜBİTAK Proje puanında bir önceki yıla göre +61 puanlık artış kaydetti. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Toplam puanımızda yüzde 13'lük artış sağlamamız, TÜBİTAK projelerimizdeki başarılarımızın yanı sıra makale, atıf ve bilimsel doküman üretimimizdeki yükselişi de ortaya koymaktadır. Bu başarı, HKÜ'nün bilimsel üretim gücünü her geçen yıl artırma hedefimiz doğrultusunda doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de bilimsel mükemmeliyetimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi. HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı ise önümüzdeki süreçte disiplinler arası projeleri artırarak akademik etki ve toplumsal katkıyı daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini söyledi.