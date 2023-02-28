Ho Oponopono Tekniği Nedir? Ho Oponopono Tekniği Nasıl Ortaya Çıkmıştır ve Nasıl Yapılır?

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Ho Oponopono Tekniği Nedir?

Ho oponopono tekniği, insanların olumsuz düşüncelerden arınması için uygulanan özel bir tekniktir. Söz konusu teknik uygulanırken kişinin geçmişte yaşadıkları pişmanlıklardan kurtulması, kırgınlıkları affetmesi esas alınır. Ho oponopono tekniği, Hawai'de ortaya çıkmış bir meditasyondur. Bu teknik esnasında kişi pişmanlıklarından ve nefretinden kurtularak geleceğe umutla bakması sağlanır. Söz konusu tekniği uygulayan kişiler geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek, pozitif düşünecektir.

Ho Oponopono Tekniği Nasıl Uygulanır?

Ho oponopono tekniği, kişinin yalnız iken söyleyeceği kelimelerle ifade edilir. Bu teknik esnasında 4 sihirli cümle kullanılır.

Beni affet

Seni seviyorum

Özür diliyorum

Teşekkür ediyorum

Yukarıdaki sihirli cümleler söylenirken ilgili kişinin hayali de gözünüzün önüne getirilmelidir. Sık sık yapılan bu uygulamadan sonra içinizdeki kötü ve negatif düşüncelerden kurtulacaksınız. İçinizdeki duyguların açığa çıkması sizi rahatlatacak, gelecek adına daha pozitif düşüncelere kapılmanızı sağlayacaktır. Dr. Ihaleakala Hew Len ve Joe Vitale tarafından kaleme alınan Zero Limit kitabı ile bu teknik dünya çapında yaygınlaşmıştır.