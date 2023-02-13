Hollanda, Avrupa kıtasında yer alan küçük bir ülke olarak karşımıza çıkar. Başkenti olan Amsterdam her yıl binlerce turist ağırlar. Hollanda'ya gitmeden önce Hollanda hakkında bilgiye sahip olmak isteyen turistler ise internet arama motorları üzerinden "Hollanda dili nedir? Hollanda hangi dili konuşuyor, resmi dili ne?" gibi soruların yanıtlarını aramaktadırlar. Biz de bu yazımızda sizler için Hollanda'da hangi dil konuşuyor sorusunun yanıtını derledik…

Hollanda Dili Nedir?

Hollanda'da konuşulan resmi dil Hollandaca kabul edilir. Hollandaca, Flemenkçe'nin bir lehçesi olarak kabul edilir. Flemenkçe ise Hint Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri grubunda yer alır. Flemenkçe'nin iki ayrı lehçesi olan Hollandaca ile Flamanca yazı dilince birbirine çok yakındır. Flemekçe ve Flemenkçe'nin lehçeleri Hollanda, Belçika, Surinam'da resmi dil olarak kabul edilir.

Hollanda'da yaygın olarak konuşulan dil Hollandaca olarak karşımıza çıksa da, Hollanda'da İngilizce de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki dile ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın da konuşulduğu görülmektedir.