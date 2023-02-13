Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hollanda Dili Nedir? Hollanda Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?
Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:33 Son Güncelleme: 13.2.2023 16:33

Hollanda Dili Nedir? Hollanda Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Hollanda dili nedir sorusu, bir Batı Avrupa ülkesi olan Hollanda hakkında yanıtı merak edilen sorulardan bir tanesidir. İnsanlar bir ülkeyi ziyaret etmeden önce orada yabancılık çekmemek adına orada konuşulan dili bilmek isterler. Bu bağlamda Hollanda’ya gidecek insanlar “Hollanda hangi dili konuşuyor, resmi dili ne, ana dili ne?” gibi soruların yanıtlarını bilmek istiyorlar. İşte Hollanda resmi dili hakkındaki detaylar…

Hollanda Dili Nedir? Hollanda Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Hollanda, Avrupa kıtasında yer alan küçük bir ülke olarak karşımıza çıkar. Başkenti olan Amsterdam her yıl binlerce turist ağırlar. Hollanda'ya gitmeden önce Hollanda hakkında bilgiye sahip olmak isteyen turistler ise internet arama motorları üzerinden "Hollanda dili nedir? Hollanda hangi dili konuşuyor, resmi dili ne?" gibi soruların yanıtlarını aramaktadırlar. Biz de bu yazımızda sizler için Hollanda'da hangi dil konuşuyor sorusunun yanıtını derledik…

Hollanda Dili Nedir?

Hollanda'da konuşulan resmi dil Hollandaca kabul edilir. Hollandaca, Flemenkçe'nin bir lehçesi olarak kabul edilir. Flemenkçe ise Hint Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri grubunda yer alır. Flemenkçe'nin iki ayrı lehçesi olan Hollandaca ile Flamanca yazı dilince birbirine çok yakındır. Flemekçe ve Flemenkçe'nin lehçeleri Hollanda, Belçika, Surinam'da resmi dil olarak kabul edilir.

Hollanda'da yaygın olarak konuşulan dil Hollandaca olarak karşımıza çıksa da, Hollanda'da İngilizce de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki dile ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın da konuşulduğu görülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda Dili Nedir? Hollanda Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA