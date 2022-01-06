Hollanda Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Hollanda Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Hollanda nerede, hangi yarım kürede yer almaktadır? Şeklinde ki sorulara da net şekilde cevap bulacağımız bu yazımızda Hollanda hakkında farklı bilgilere de ulaşabileceksiniz.

Hollanda Hangi Kıtada?

Avrupa kıtasında yer alan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Hollanda'da Hollandaca resmi dil olarak tanınırken İngilizce, Papiamento ve Batı Frizce dilleri de konuşulmaktadır. Üniter parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Hollanda'da kraliyet ailesi de mevcuttur.

Hollanda'nın nüfus sayısı Avrupa ülkeleri arasında düşük sayılan bir noktadadır. Hollanda'nın nüfusu 17 milyon civarındadır. Nüfus sayısı çok yüksek olmasa da yüzey ölçümü küçük olan Hollanda'da nüfus yoğunluğu fazladır. Ülkede Euro ve Amerikan doları kullanılmaktadır. Hollanda'nın özellikle peynirleri, laleleri ve Holştayn adı verilen inekleri çok meşhurdur. Hollanda'nın ekonomisi çok güçlüdür. Çünkü dünyanın en çok ihracat yapan 10 ülkesi arasında yer almaktadır.

Hollanda dünyanın hangi bölgesinde konusuna geri dönersek belirttiğimiz gibi Hollanda Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Aynı zamanda kuzey yarım kürede yer almaktadır. Almanya ve Belçika ile komşudur. Bu ülkeye zamanında iş gücü olarak giden birçok gurbetçi vatandaşımız da Hollanda'da yaşamaktadır.

Hollanda Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Gemicilik ve bankacılık gibi sektörlerde çok güçlü olan ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler üyesi olan Hollanda, kuzey yarım kürede yani Ekvator çizgisinin kuzeyinde yer almaktadır. Avrupa kıtasının önemli ülkelerinden birisi olan Hollanda'nın başkenti Amsterdam turistler açısından da çok cazip şehirdir.

Hollanda hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır diye soranlar da olduğu için bu soruya da aynı cevabı verelim. Hollanda Avrupa kıtasında yer alan yüz ölçümü küçük ama nüfus yoğunluğu yüksek olan bir ülkedir. Hollanda'nın futbol takımları ve futbolcuları da dünya futbolunda yer edinmiş ve dünyaya futbol ihraç eden ülkelerden birisidir.