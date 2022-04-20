Hollanda Para Birimi: Hollanda’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Güçlü bir ekonomiye sahip olan Hollanda'nın yüzyıllardır Avrupa ekonomisine büyük katkıları bulunur. En önemli sektörleri; gemicilik, balıkçılık, ticaret, bankacılık ve turizmdir. Dünya üzerindeki en büyük 16. ekonomiye sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. 2002 yılında kendi para birimini olan "Hollanda guldeni"ni kullanmayı bırakıp, tüm Avrupa'nın kullandığı para birimini kullanmaya başlaması da Hollanda için dikkatleri üzerine çeken bir olay olmuştur.

Hollanda'nın Para Birimi Nedir?

Hollanda, kısmen Karayiplerde ancak esas olarak Batı Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Hollanda Krallığını oluşturan 4 ülkeden bir tanesi ve bunlar içerisinde en büyüğüdür. Doğusunda Almanya, güneyinde Belçika, kuzeybatıda Kuzey Denizine sınır komşuluğu yapan Hollanda'nın yönetim biçimi meşruti monarşidir.

Başkenti Amsterdam olan bu ülkenin resmi dili Hollandaca olarak karşımıza çıkar. Eski para birimi "Hollanda guldeni" olsa da 2002 yılından itibaren Hollanda'da kullanılan para birimi "Euro"dur. Alt birimi, yani Euronun 1/100'ü "cent" para birimidir. Madeni paraları; 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ve 1, 2 eurodur. Banknotları ise 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 euro'dur.

Hollanda'nın Para Birimi Kaç TL'dir ve Sembolü Nedir?

Hollanda'nın para birimi 2002 yılından beri "Euro"dur. Euro'nun Türkçe olarak okunuşu karşımıza "Avro" olarak çıkar. Avro'nun sembolü; "C" ve "=" birleşmesiyle oluşmuş gibi olan € şeklidir. Ayrıca uluslararası para kodu "EUR" şeklindedir. Günümüzde Türk Lirası karşısında oldukça değerli bir birim olan Euronun 1 birimi 15,89 Türk Lirasına eşittir.