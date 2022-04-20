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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:57 Son Güncelleme: 20.4.2022 16:57

Hollanda Para Birimi: Hollanda’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Hollanda Para Birimi: Hollanda’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Hollanda, topraklarının çoğunu deniz seviyesinin altında olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Sular altında kalmış olarak tabir edilebilecek bu ülke; özellikle peynirleri, büyük yel değirmenleri, laleleri, Holştayn isimli özel inekleri ile tanınır. Bu ülkede her şey hoş bir güzelliğe sahiptir. Bu nedenle her yıl pek çok turist ağırlamaktadır. Ülkemizden Hollanda’ya gitmek ve orayı gezmek isteyen turistlerin en çok merak ettiği konular arasında Hollanda’nın para biriminin ne olduğu ve bu para biriminin kaç tl olduğu konuları yer alır.

Güçlü bir ekonomiye sahip olan Hollanda'nın yüzyıllardır Avrupa ekonomisine büyük katkıları bulunur. En önemli sektörleri; gemicilik, balıkçılık, ticaret, bankacılık ve turizmdir. Dünya üzerindeki en büyük 16. ekonomiye sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. 2002 yılında kendi para birimini olan "Hollanda guldeni"ni kullanmayı bırakıp, tüm Avrupa'nın kullandığı para birimini kullanmaya başlaması da Hollanda için dikkatleri üzerine çeken bir olay olmuştur.

Hollanda'nın Para Birimi Nedir?

Hollanda, kısmen Karayiplerde ancak esas olarak Batı Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Hollanda Krallığını oluşturan 4 ülkeden bir tanesi ve bunlar içerisinde en büyüğüdür. Doğusunda Almanya, güneyinde Belçika, kuzeybatıda Kuzey Denizine sınır komşuluğu yapan Hollanda'nın yönetim biçimi meşruti monarşidir.

Başkenti Amsterdam olan bu ülkenin resmi dili Hollandaca olarak karşımıza çıkar. Eski para birimi "Hollanda guldeni" olsa da 2002 yılından itibaren Hollanda'da kullanılan para birimi "Euro"dur. Alt birimi, yani Euronun 1/100'ü "cent" para birimidir. Madeni paraları; 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ve 1, 2 eurodur. Banknotları ise 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 euro'dur.

Hollanda'nın Para Birimi Kaç TL'dir ve Sembolü Nedir?

Hollanda'nın para birimi 2002 yılından beri "Euro"dur. Euro'nun Türkçe olarak okunuşu karşımıza "Avro" olarak çıkar. Avro'nun sembolü; "C" ve "=" birleşmesiyle oluşmuş gibi olan € şeklidir. Ayrıca uluslararası para kodu "EUR" şeklindedir. Günümüzde Türk Lirası karşısında oldukça değerli bir birim olan Euronun 1 birimi 15,89 Türk Lirasına eşittir.

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Hollanda Para Birimi: Hollanda’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?
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