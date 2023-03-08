Homeostazi Nedir? Homeostasi Nasıl Gerçekleşir, Ne İle Sağlanır?

Fen bilimleri açısından önemli bir yere sahip olan homeostazi, her canlıda bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Fen bilimlerine ilgisi olan birçok kişi homeostazi ile ilgili birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için homeostazi nedir, homeostazi nasıl gerçekleşir, ne ile sağlanır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Homeostazi Nedir?

Homeostazi, özellikle öğrencilerin biyoloji alanında karşısına çıkan önemli konu başlıklarından biridir. Pek çok organizmanın yaşam temellerini biçimlendirme de homeostazi büyük bir rol oynamaktadır. Homeostazi ne demek diye merak edenlerin ve konuyla ilgili detaylı araştırma yapanların sayısı epey fazladır. Her canlıda belli başlı yaşam şartlarını şekillendiren birtakım özellikler bulunur. Homeostazi de bu özellikler arasında yer alır. Bir hücrenin veya bir canlının sahip olduğu iç denge, homeostazi olarak tanımlanmaktadır.

Homeostazi Nasıl Gerçekleşir?

Dengeleşim olayı olarak da ifade edilen homeostazinin sabit bir şekilde kalması oldukça önemlidir. Denge bozulduğu takdirde vücut kendini korumak için savunmaya geçer ve boşaltım gibi olayları gerçekleştirir. Bu şekilde vücut iç dengeyi yeniden sağlamaya ve eski sağlığına kavuşturmaya çalışır. Canlılık özelliğine sahip olan bir organizmanın sağlıklı yaşam sürebilmesi için iç dengesini koruması gerekir. Organizmanın çevresinde olumsuz şartlar gelişebilir. Çevre koşulları değişse dahi canlılar iç dengelerinin bozulmaması için büyük çaba sarf eder.

Homeostazi Ne İle Sağlanır?

İnsanlar için homeostazi dengesinin sağlanması oldukça önemli konudur. Vücudun iç dengesi korumasıyla insanlar hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir. Homeostasi sağlanması, herhangi bir organizmanın yapısındaki işlemler kapsamında gerçekleşen bir olaydır. Olumsuz bir durum karşısında canlı organizma vücuda uyarı vermektedir. Bu uyarıyı alan vücut iç dengeyi korumaya altına almakta ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Vücutta gerçekleşen dengeleşim olayını kontrol eden iki temel sistem mevcuttur. Homeostazi sağlayan sistemlerden biri beyin (sinir sistemi), diğeri ise endokrin bezlerdir.