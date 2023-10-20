Homeros Kimdir, Ne Zaman Yaşadı? Homeros Sözleri, Eserleri ve Hayatı

Destan denildiğinde akla gelen düşünürlerin başında Homeros yer alır. Söz konusu düşünür, Anadolu kültürü için de önemli birisidir. Ülkemiz topraklarında yaşadığı düşünülen Homeros ile ilgili öncelikle Homeros kimdir konusunun araştırılması gerekir. Homeros'un hayatı, düşünce şeklini de anlamanızı sağlayacaktır. Bunun yanında Homeros ne zaman yaşadı Homeros sözleri, ayrıca eserleri ve hayatı sorularına cevap bulunması da önemli bir husustur.

Homeros Kimdir?

Homeros, yaşamı hakkında çok az bilgi olan bir düşünürdür. Bazı tarih kaynaklarında Homeros'un kör ve ihtiyar bir şair olduğuna yer verilmiştir. Kendisi şiirler okuyarak geçimini sağlamış, uzun yıllar Ege Adaları ve İzmir'de yaşamıştır. Yaşadığı dönem içinde önemli eserler ortaya koyan Homeros, edebiyat alanında da hayatı incelenen bir şairdir.

Homeros Eserleri ve Hayatı

Homeros denildiğinde akla gelen eserlerin başında destanlar gelir. Şairin ortaya koyduğu destanların başında Odysseia ve İlyada Destanları gelir. Bu destanlar Yunan kültürünün temelini oluşturur. Yazılan destanlarda insanların çeşitli duygu ve dürtülerine yer verilmiştir.

Homeros'un ne zaman yaşadığı konusunda da kesin bir bilgi yoktur. Çeşitli tarih kaynaklarında kendisinin M.Ö. 9. YY'da yaşadığı yönünde bilgiler vardır. Homeros tarafından söylenmiş bazı ünlü sözleri aşağıda bulabilirsiniz.