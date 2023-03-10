Homo Sapiens Ne Demek? Homo Sapiens Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Homo Sapiens ne demek olduğunun birkaç açılımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; uygar insan, alet kullanan insan, düşünen ve konuşan insandır şeklinde sıralanmaktadır. Homo sapiens, son insan türü yani modern insan olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla dünya üzerinde bulunan tüm insanlar bu türün üyesidir. Bu türler arasından sadece homo sapiens hayatta kalmayı ve neslini devam ettirmeyi başarmıştır bunun nedeni ise en akıllı tür olmasıdır. Homo sapiens ilk ne zaman ortaya çıktı tüm detaylar aşağıda anlatılmaktadır.

Homo Sapiens Ne Demek?

Homo Sapiens ne demek olduğunu genel kültür sahibi olan çoğu insan bilmektedir. Fakat kısaca özetlemek gerekirse, Homo sapiens sapiens olarak bilinen, büttüm yaşayan insanları barındıran fazlasıyla zeki bir primat çeşididir. Homo cinsinde bir zamanlar pek çok tür vardı, fakat modern insanların yanı sıra tüm türler ve alt türler artık ne yazıkki nesli tükenmiş halde. Peki homo sapiens kavramı ilk ne zaman ortaya çıktı; 1758 yılında İsveçli bilim insanı Carl Linnaeus, insanlara Homo sapiens ismini veren ilk kişi olarak bilinmektedir. Encyclopedia Britannica'ya göre, "homo sapiens" kavramı Latince'den dilimize gelmiştir ve "bilge adam" anlamıyla bilinmektedir. Tüm bu bilgiler eşliğinde akıllarda yer alan homo sapiens nedir sorusu karşılık bulmuştur. Homo sapiens insan mıdır sorusunun yanıtı ise aşağıda anlatılmaktadır.

Homo Sapiens Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Homo sapiens nedir, nesli tükenmemiş ve yaşamı devam eden tek insan türü anlamına gelmektedir. Modern insan olarak da anılan homo sapiens bizlerinde içinde yer aldığı insana özgü bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. 1758 senesinde Carolus Linnaeus tarafından bulunan ve kullanılan Homo sapiens insan mıdır sorusu günümüzde de merak edilen konular arasında bulunmaktadır. Bireylerin fiziksel olarak primatlara ve diğer bilinen canlı organizmalardan daha fazla benzediği tespit edilmektedir. Yalnızca vücut yapısı benzerlikleriyle ilgilenen Linnaeus, Sapiens türünü fiziksel ve zihinsel olarak birçok farka sahip olan maymunlardan ayırmakta zorluk çekmiştir.