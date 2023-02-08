Homojen Karışım Nedir? Homojen Karışım Örnekleri ve Özellikleri Neler, Nasıl Ayrılır?

Özellikle kimya alanlarında sıklıkla duyduğumuz homojen karışımlar hakkında bilgiye sahip olmak, genel kültürümüzü zenginleştirmek adına faydalı bir eylemdir. Okul sıralarında fen bilgisi derslerinde sıklıkla duyduğumuz homojen karışımlar nelerdir? Homojen karışım örnekleri ve özellikleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarına ve homojen karışımlar hakkında detaylara, sizler için hazırladığımız yazımızda ulaşabilirsiniz.

Homojen Karışım Nedir?

Kimya alanında mevcut olan karışımlar homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılırlar. Bunlardan homojen olan ise 2 veya daha fazla maddelerin karışımından oluşan ancak dışardan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışım diğer ismiyle türdeş karışım olarak da bilinir ve kendi aralarında 3'e ayrılır, bu karışımların içinde sıvı, gaz ve katı maddeler bir arada olabilir.

Homojen Karışım Özellikleri ve Örnekleri

Homojen karışımların kendine has ve diğer karışımlardan ayrışan özellikleri vardır, bu özellikler ise şunlardır;

Homojen karışımlar 1'den fazla maddeden bir araya gelirler ancak dışarıdan bakıldığında tek madde olarak gözükürler.

Homojen karışımdaki maddeler artık yeni bir oluşum oluştururlar.

Örneğin, sabun köpüğü homojen bir karışımdır. Birisi katı birisi sıvı madde olan sabun ve suyun karışımından oluşan sabun köpüğü homojen karışıma bir örnektir. Diğer homojen karışıma örneklerden birisi ise serumdur, farklı sıvı maddelerden (sıvı ilaçlardan) bir araya gelen serumlar artık ayrışmazlar ve yenir bir madde oluştururlar. Günlük hayatta da sıklıkla homojen karışımlar görmekteyiz, sirkeli su veya şekerli su gibi karışımlar homojen karışımlar arasında yer alır.

Homojen Karışımlar Nasıl Ayrılır?

Homojen karışımları ayırmak için belli başlı yöntemler mevcuttur, bu yöntemlerin dışımda hiçbir şekilde homojen karışımlar ayrılmaz yani çözülemezler. Homojen karışımları ayırmak için şu yöntemler kullanılır;