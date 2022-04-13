Hong Kong’da Şu An Saat Kaç? Türkiye Hong Kong Saat Farkı

Türkiye ve Hong Kong arasındaki saat farkları seyahat edecek olan kişiler için önemlidir. Çünkü herhangi bir toplantı ya da karşılama durumunda erken ya da geç gitme gibi bir durum söz konusu olabilir. Çin'in güney kıyısında yer alan Hong Kong nüfus bakımından dünyanın en yoğun yerleri arasında yer alıyor. Türkiye Hong saat farkı hakkında tüm bilgileri yazımızdan okuyabilirsiniz.

Hong Kong'da Saat Kaç?

Çin'e bağlı özel bir idari bölge olan Hong Kong dünya üzerinde çok fazla ziyaret edilen yerler arasındadır. Bu nedenle de Hong Kong'da saatin kaç olduğu oldukça merak edilen konular arasındadır. Türkiye arasında önemli bir saat farkı bulunan Hong Kong Güney Çin Denizi kıyısında bulunan İnci Nehri Delta'sında bulunuyor.

Türkiye Hong Kong Saat Farkı

Türkiye ve Hong Kong arasındaki saat farkı 5 saattir. Türkiye'den 5 saat daha ileridedir. Hong Kong'da yıl boyunca evrensel bir zaman dilimi kullanılır. Bölgenin bir yaz saati uygulaması da bulunmaz. İki yer arasında seyahat edecek kişilerin saat hesaplamalarını yaparken 5 saatlik zaman farkını da hesaba katmaları gerekir.

Hong Kong Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Hong Kong, Türkiye'den 5 saat daha da ileridedir. Hong Kong'daki birisi Türkiye'deki saati hesaplamak isterse Hong Kong saatinden 5 saatlik zaman eksiltmesi gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'de birisi Hong Kong saatini hesaplamak isterse Türkiye saatine 5 saat fark eklemesi gerekiyor.