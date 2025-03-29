Hoparlör Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Hoparlör Mü, Hoperlor Mü?

Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra dilde karşılığı bulunmayan sözcükleri Orta Doğu coğrafyasında konuşulan dillerden kelimelerle karşılamışlardır. Bu kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar Batı dillerinden geçen sözcükler için de geçerlidir. Dolayısıyla Fransızcadan Türkçeye uyarlanan "hoparlör" kelimesi de bu kurala tabi olmuştur. Hoparlör nasıl yazılır ve TDK'ye göre hoparlör mü, hoperlor mu soruları bu konuda netleşme sağlayacaktır.

Hoparlör Nasıl Yazılır?

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre yabancı kökenli kelimeler Türkçede okunduğu gibi yazılmalıdır. "Hoparlör" kelimesi de bu kurala tabidir. Fransızca "haut-parleur" kelimesinden dilimize geçen bu kelime orijinal dilinde ses yükseltici cihaz anlamına gelir. Günümüzde hoparlör sesin daha geniş bir alana yayılmasını sağlayan bir cihaz olarak kullanılmaktadır. Hoparlör tek başına kullanılabildiği gibi müzik sistemlerinde, televizyonlarda, bilgisayarlarda ve telefonlarda yaygın olarak bulunan bir parçadır.

Bu kadar sık karşılaşılan bir nesnenin adını karşılayan kelimenin yanlış yazımı oldukça yaygındır. Türkçede doğru kullanım "hoparlör" şeklindedir. Yanlış ve doğru kullanıma örnek vermek gerekirse:

Yanlış yazım: Yeni bir hoperlor aldım, sesi çok kaliteli.

Doğru yazım: Yeni bir hoparlör aldım, sesi çok kaliteli.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Hoparlör Mü, Hoperlor Mü?

"Hoparlör" kelimesi Fransızca "haut-parleur" kelimesinden dilimize geçmiştir. Fransızcada "haut" (yüksek) ve "parleur" (konuşan) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "yüksek sesle konuşan" anlamına gelir. Türkçede ses yükseltici ses aktarıcı cihaz anlamında kullanılmaktadır.

Kelime Türkçeye geçtiğinde dilimizde bu kavramın bir karşılığı bulunmadığı için orijinal dilinde okunduğu halini korumamış ve Türkçeye uyarlanmıştır. Dilimize okunduğu şekliyle yerleşen ve bu şekilde yazılan hoparlör sözcüğünün yanlış yazılmasına sık sık rastlanmaktadır. Özellikle "hoperlor" şeklindeki yazımı yaygındır ama bu yazım yanlıştır.