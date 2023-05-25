Horoz Kaç Yıl Yaşar? Horozların Ömrü Ne Kadar, Kaç Senedir?

Horoz kaç yıl yaşar diye merak edenlerin sayısı oldukça fazladır. Çünkü ülkemizde bu hayvanın beslenmesi oldukça yaygındır. Ülkemizde oldukça sık karşımıza çıkan bir tür olduğundan dolayı horozun ömrü ne kadar sürer bilmek isteyenler olabilir. Bu yüzden horozların ömrü kaç yıldır diye araştırma yaparlar. Biz bu kişiler için bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. İçeriğimizin kalan kısmına inerek horoz kaç yıl yaşar sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Horoz Kaç Yıl Yaşar

Horozlar, insanların ilk evcilleştirdiği hayvanlardan olup, eti tüketilen bir hayvandır. Tavuğun erkeğidir. İbiğinin iriliği, kuyruklarının uzunluğu ile tavuktan ayrılır. Horoz beslemenin çok normal karşılandığı, bunun bir kültür olduğu ve sıklıkla tercih edildiği ülkemizde, doğal ortamlarında yaşayan horozların ortalama olarak 7 yıl kadar hayatta kalabildiği bilinmektedir. Horozlar hayatları boyunca beslenme, hava koşulları, sıcaklık ve beklenmedik dış faktörlerden kaynaklı olarak yaşam sürelerinin üzerine çıkabilirlerken, altına da düşebilirler.

Çevremizde gördüğümüz, çatılarda beslenen, şehir hayatında yaşamaya çalışan, kümeslerde yaşamını sürdüren horozlar gerek hava kirliliği nedeniyle gerek yiyeceklerinin hazır olarak önlerine gelmeleriyle biraz daha sağlıksız bir yaşam sürüyormuş gibi görünüyor olabilir. Fakat insanlarla aynı ortamı yaşayan horozların yaşam sürelerinin arttığı ortaya çıkmıştır. Balkonlarda, bahçelerde veya hayvanat bahçelerinde değil, doğrudan evlerimizin içerisinde, kafeslerde yaşayan horozların da ortalama yaşam standartları çok farklıdır. Bu farklılık horoz evde ne kadar yaşar sorusunun sorulmasına neden olmaktadır. Horozların bakımları düzenli olarak yapıldığında, veteriner hekimlerce düzenli taramalar gerçekleştiğinde daha uzun yaşayabilirler. Ne kadar uzun diye merak ediyorsanız ortalama bir süre vermek gerekirse, evde yaşayan horozlar için horoz ömrü 10 yıla kadar uzayabilir.