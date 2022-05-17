Hortum Nasıl Oluşur? Hortum Nedir, Karada Ve Denizde Hortum Neden Oluşur?

Sıklıkla karşı karşıya kaldığımız hava olayları karışık görünse de aslında her bir hava olayının oluşumu benzerlik gösterir. Bir rüzgâr çeşidi olan hortum, diğer hava olaylarında olduğu gibi hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bulutlardan aşağı doğru sarkan ve yere ulaşan, kendi ekseni etrafında şiddetli bir şekilde hareket eden bu rüzgâr biçimi çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Özellikle deniz üzerinde görülen hortumun etkisi büyüdükçe tahrip oranı o derece artar. Hortum, huni görüntülü fırtına olarak isimlendirilen hava olaylarının en tahrip edicisidir. Çoğu kişi, yıkıcı etki yapabilen hortumun nasıl oluştuğunu merak etmiştir. Hortum nasıl oluşur sorusunun cevabı bu noktada büyük önem taşır. Rüzgârın çok daha şiddetli bir biçimi olan hortumun oluşum aşaması önemlidir. Hortum nasıl oluşur sorusuna dair merak edilenler...

Hortum Nasıl Oluşur?

Hortum, bir rüzgâr çeşidi olmakla beraber, gökyüzündeki derinlikte ortaya çıkar. Gökyüzüne spiral biçimde inen hortumun oluşumunda diğer hava olaylarıyla ayırıcı bir özellik vardır. Bu durumda yukarı seviyelere taşınan suyun çok fazla olması ve hızlı bir şekilde yükselmesidir. Isındıkça yükselen hava, soğuk havanın etkisiyle yoğunlaşır ve su partiküllerini ortaya çıkarır.

Hızla yükselen sıcak hava çok daha soğuk hava tarafından emilir. Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgâr şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.

Hortum Nedir?

Hortum genel olarak, kümülüs bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür. Hortum gökyüzündeki derinlikte ortaya çıkar ve yeryüzüne doğru spiral biçimde ilerler. Bir rüzgâr çeşidi olan hortum, oluştuğu andan itibaren bazı felaketlere neden olabilir.

Ekstrem hava olayları arasında yer alan hortumun şiddetli olmasına bağlı olarak çeşitli felaketler ortaya çıkabilir. Hortumlar genel olarak kara üzerinde oluşsa da kimi durumda göl veya deniz üzerinde de oluşabilir. Böylece su hortumları görülür ve bu da büyük bir etkiye neden olur.