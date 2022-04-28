Hoş Bulduk Nasıl Yazılır? TDK Hoşbulduk Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu; gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla yanlış yazılmakta olan bu kelimenin doğru yazılışını ve doğru anlamını, kendi güncel yazım kılavuzunda açıkça ifade etmiştir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olarak ifade edilen kelimenin yine TDK tarafından açıklanan anlamı ise; ''hoş geldiniz` sözüne verilen karşılık.'' şeklindedir. TDK'ya göre atasözleri, deyimler ya da birleşik fiiller çatısı altında yer alan ''hoş bulduk'' kelimesi birleşik yazılmaması gereken bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrı yazılması gereken ''hoş bulduk'' kelimesinin başka türlü yazılması halinde, dil hatası ve yazım yanlışı olacaktır. Yanlış yazılmakta olan ve doğru anlamları hala bilinmeyen diğer başka kelimeler gibi, ''hoş bulduk'' kelimesinin de doğru yazılışına ve anlamına hakim olmak, vatandaşların Türk Dili'ni hakkı ile kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

Hoş Bulduk Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan çoğu kelime, yazım yanlışına uğramaktadır. İnsanları yazı dilinde en çok zorlayan kelimelerin ortak özelliği ise, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmaları gerektiğinin bilinememesidir.

Hoş bulduk kelimesi de bu duruma iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olması gereken kelimenin genellikle vatandaşlar tarafından yanlış yazılış şekli ise birleşik bir kelime şeklinde olarak 'hoşbulduk'tur. Hoş bulduk kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Saygı göstergesi olarak, içeri kabul edildiğinde hoş bulduk cevabını ver.

Saygı göstergesi olarak, içeri kabul edildiğinde hoş bulduk cevabını ver. YANLIŞ: Çok teşekkür ederiz, hoşbulduk, fazlası ile naziksiniz.

Çok teşekkür ederiz, hoşbulduk, fazlası ile naziksiniz. DOĞRU: Hoş bulduk, sizleri ziyarete gelmiştik ama…

Hoş bulduk, sizleri ziyarete gelmiştik ama… YANLIŞ: Misafirlikte hoşbulduk demek karşı tarafı da memnun eder.

Hoşbulduk Nasıl Yazılır?

Doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olması gereken kelimenin TDK'da bulunan anlam açıklaması; ''hoş geldiniz` sözüne verilen karşılık.'' şeklinde ifade edilmiştir. Dilimizin içerisinde bulunan ve kafa karıştırıcı özellikleri aynı olan kelimeler, vatandaşlar tarafından sürekli yanlış yazılmaktadır.

Hoş bulduk kelimesi de bu zorlayıcı kelimelerden sadece bir tanesidir. Kelimenin doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olmalıdır ve birleşik yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebep olacaktır. Hoş bulduk kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: Hoş bulduk

Hoş bulduk YANLIŞ: Hoşbulduk

Hoş Bulduk Ayrı Mı Yazılır?

TDK'ya göre doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olan ve ''hoş geldiniz` sözüne verilen karşılık.'' anlamını taşıyan bu kelime, kesinlikle ayrı yazılmalıdır. İnsanlar tarafından birleşik yazılması ile yazım hatasına uğrayan hoş bulduk kelimesi, birleşik yazılmaya devam edildiği takdirde, gerek dilimiz için gerek ise vatandaşlar için olumsuz etkilere sebep olacaktır.

Hoş Bulduk TDK

TDK'ya göre, doğru yazılışı ''hoş bulduk'' olan kelimenin, yine Türk Dil Kurumu'nda bulunan anlamı ise; ''hoş geldiniz` sözüne verilen karşılık.'' olarak açıklanmıştır. Vatandaşlar arasında çok karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan hoş bulduk kelimesi, ayrı olarak yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin birleşik yazılması halinde, dilimiz zarar görecektir.

Türkçe'yi doğru şekilde konuşmak, dilimizdeki kelimelerin doğru yazılışlarına hakim olmak - tüm doğrularını bilmek, dilimizi dışarıdan gelebilecek tüm kötülüklere karşı koruyabilmek için TDK'nın çalışmalarından faydalanmak elzem bir karar olacaktır.