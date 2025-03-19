Hoş Geldin Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Hoşgeldin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Toplumda insanlar arası iletişimde kişilerin birbirlerini hoş tutacak bazı karşılama ve uğurlama sözcükleri samimiyeti pekiştirerek ilişkileri sıkı tutar. Misafir karşılarken hoş geldin, nasılsın gibi sözcükler insanları hoş tutarken sohbete başlamak için de güzel bir girizgah olarak kullanılır. Ancak yazım şeklinin doğruluğu için hoş geldin nasıl yazılır, TDK'ye göre hoş geldin ayrı mı bitişik mi yazılır cevaplarını bilmek gerekir.

Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

Halk arasında yazımında karmaşa yaşanan ve genellikle de yanlış kullanılan kelimeler vardır. Birkaç, birçok, her şey, hiçbir, herhangi, birtakım, pek çok gibi kelimeler sıklıkla yanlış kullanılır. Bir karşılama jesti olarak kullanılan hoş geldin kelimesi yaygın olarak bitişik yazılarak kullanılır. Türk Dil Kurumu'na göre bu yazım yanlış olarak kabul edilir. Türk Dil Kurumu yazım klavuzunda kabul edilen yazım şekli ''hoş geldin'' şeklindedir.

TDK'YA Göre Hoş geldin Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu; Türkçe dilinin incelenerek geliştirilmesi ve doğru kullanımı için kurulmuş bir kurumdur. Türkçenin doğru kullanımını sağlamak için Türkçe sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, imla kılavuzu gibi çalışmalar yapmaktadır. Yazım şekli karıştırılan kelimeler arasında hoş geldin sözcüğü de bulunmaktadır. Yaygın olarak bitişik olarak kullanılır. Türk Dil Kurumu bitişik yazım şeklini kabul etmeyerek ''hoş geldin'' şeklinde ayrı yazılmasını kabul etmektedir.