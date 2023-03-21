Hoşçakal Nasıl Yazılır? TDK Hoşça Kal Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Konuşma dilinde birleşik gibi okunan, ancak yazı dilinde daha farklı kullanılması gereken hoşçakal nasıl yazılır diyenler bulunur. TDK hoşça kal yazılışı birleşik mi ya da ayrı mı, bu yazı dilinde kesinlikle ayrı kullanılması gereken bir kelime grubudur. Türk Dil Kurumu'na göre "hoşça kal" nasıl yazılır ve anlamı nedir? Hangi durumlarda söylenmesi gerekir?

Hoşçakal Nasıl Yazılır?

Vedalaşan insanların birbirlerine iyi dileklerini ifade etmek için kullandıkları hoşça kal kelimesinin doğru yazılışı, birçoğu için bir merak konusudur. Konuşurken fark edilmeyen dil bilgisi kuralları, yazı dilinde belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Her ne kadar dilimizde bazı birleşik kelimeler bulunsa da hoşça kal aslında onlardan biri değildir.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiği üzere bu kelime grubunun, "hoşça kal" olarak ayrı yazılması gerekir. Aşağıda ise yanlış kullanımına dair örnekler paylaşılmıştır.

Hoşçakal

Hoşca kal

Hoş çakalın anlamı ise "veda etmek" olarak ifade edilebilir. Birbirinden ayrılan iki taraf, bu kelime grubunu karşılıklı olarak güzel temennilerde bulunmak için söyler.

Hoşça Kal Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

Nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler için hoşça kalın doğru kullanım şekli ayrıca merak edilir. Bu, olası bir yazım hatasını önlemek için önemlidir. Çünkü çoğu kişi, bu kelime grubunu ayrı değil bitişik olarak yazar. Bu yüzden, içinde hoşça kal bulunan bazı cümleleri görmek yararlı olabilir. Aşağıda hoşça kal kullanımına dair bazı örnek cümleler verilmiştir.

Ayça'nın annesi evden ayrılırken bana bir hoşça kal bile demedi.

Umarım seninle en kısa süre içinde tekrar görüşürüz, şimdilik hoşça kal.

Hoşça kal benim canım arkadaşım, seni tanımak çok güzeldi.

Misafirlere hoşça kalın demeden gitme!

İşten ayrılmadan önce çalışma arkadaşlarıma bir hoşça kalın demek istiyorum.