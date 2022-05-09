Hoşgeldin Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hoş Geldin Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yapılan en yaygın yazım yanlışlarından biri de hoş geldin kelimesinin yazımıdır. Bu kelime her yerde önümüze yanlış yazılmış olarak düştüğü için yanlış kullanımı aklımızda doğru kullanımıymış gibi yer edinebiliyor. Ramazanda camiilerdeki led ışıklı yazılarda, bir başlıkta, bir reklam yazısında, açılışlardaki reklam ögelerinde… Gördüğünüz gibi sürekli olarak bu hata her yerde karşımıza çıkabiliyor. Peki, doğru yazımı nasıldır? TDK'ya göre hoş geldin kelimesi nasıl yazılmalıdır? Bu yazımızda hoş geldin kelimesinin yazımını mercek altına alıyoruz.

Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Birçok kişi birleşik olarak düşünse de doğrusu ayrı yazılması gerektiği yönündedir.

Hoşgeldin Nasıl Yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin asla ve asla doğru bir yazım şekli değildir. Bu ifade her zaman "hoş geldin" şeklinde yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

İlk olarak kelimenin TDK anlamına bakalım. TDK'ya göre hoş geldin; gelen bir kişiye söylenen karşılama ve selamlama sözcüğüdür. Peki, TDK'ya göre hoş geldin nasıl yazılır? Sizler için araştırdık ve örnek cümlelerle nasıl yazıldığını yazımızın devamında anlatıyoruz.