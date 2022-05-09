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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:31 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:31

Hoşgeldin Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hoş Geldin Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hoşgeldin Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hoş Geldin Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günlük hayatta kullandığımız birçok kelimeyi söyler veya yazarken hatalar yapabiliyoruz. Özellikle son zamanlarda internet kullanımının artmasıyla yazma ve konuşma dili iyice birbirine harmanlandı. Dolayısıyla da yazım ve imla hatalarının yapılma sıklığı arttı. Hatta o kadar arttı ki kurumsal baskılarda bile bu tarz hatalara çok sık rastlar olduk. Ancak bu tarz hatalar marka imajını zedeleyebileceği gibi yerine göre birçok olumsuz duruma sebebiyet verebilir.

Yapılan en yaygın yazım yanlışlarından biri de hoş geldin kelimesinin yazımıdır. Bu kelime her yerde önümüze yanlış yazılmış olarak düştüğü için yanlış kullanımı aklımızda doğru kullanımıymış gibi yer edinebiliyor. Ramazanda camiilerdeki led ışıklı yazılarda, bir başlıkta, bir reklam yazısında, açılışlardaki reklam ögelerinde… Gördüğünüz gibi sürekli olarak bu hata her yerde karşımıza çıkabiliyor. Peki, doğru yazımı nasıldır? TDK'ya göre hoş geldin kelimesi nasıl yazılmalıdır? Bu yazımızda hoş geldin kelimesinin yazımını mercek altına alıyoruz.

Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Birçok kişi birleşik olarak düşünse de doğrusu ayrı yazılması gerektiği yönündedir.

Hoşgeldin Nasıl Yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin asla ve asla doğru bir yazım şekli değildir. Bu ifade her zaman "hoş geldin" şeklinde yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Hoş Geldin Nasıl Yazılır?

İlk olarak kelimenin TDK anlamına bakalım. TDK'ya göre hoş geldin; gelen bir kişiye söylenen karşılama ve selamlama sözcüğüdür. Peki, TDK'ya göre hoş geldin nasıl yazılır? Sizler için araştırdık ve örnek cümlelerle nasıl yazıldığını yazımızın devamında anlatıyoruz.

  • Şirketimizin 100. yıl kutlamasına hoşgeldiniz. (Yanlış kullanım)
  • Hayatıma hoş geldin, iyi ki geldin. (Doğru kullanım)

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Hoşgeldin Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hoş Geldin Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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