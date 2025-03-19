Hoşgörü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Hoş Görü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İnsan ilişkilerinde en önemli erdemlerden biri hoşgörüdür. Karşımızdaki insanın düşüncelerine, duygularına ve farklılıklarına anlayışla yaklaşmak, toplumsal barışı ve bireysel huzuru destekleyen bir davranıştır. Ancak bu kelimenin yazımı konusunda sıkça hata yapıldığı görülür. Anlam kaymasına uğrayan ve kalıplaşmış ifadeler birleşik yazılır. Hoşgörü nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları bu kurala göre cevaplanmakta ve kelimenin bu kurala göre kullanılması gerekmektedir.

Hoşgörü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "hoşgörü" şeklinde bitişik olmalıdır.

Yanlış kullanım: hoş görü

hoş görü Doğru kullanım: hoşgörü

Hoşgörü, sadece "hoş bir şekilde görmek" değil, aynı zamanda "karşılıklı anlayış, tolerans ve kabul edici bir yaklaşım" anlamına gelir. Bu nedenle bitişik yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Hoş Görü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre "hoşgörü" kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Anlam kaymasına uğrayarak yeni bir kavram oluşturduğu için "hoş görü" şeklinde ayrı yazılması yanlıştır.