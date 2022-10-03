Hotin Antlaşması Maddeleri - Hotin Antlaşması Önemi ve Sonuçları Neler, Kiminle İmzalandı?

Osmanlı tarihi hakkında araştırma yapmayı ve bilgi almayı sevenler, Hotin Antlaşması maddeleri nedir diye sorar. Doğu Avrupa topraklarında yer alan Hotin Kalesi'nden ismini alan Hotin Antlaşması önemi birçok insan tarafından araştırılır. Osmanlı'nın, bu antlaşmayı kiminle yaptığını bilmek isteyenler, Hotin Antlaşması kiminle imzalandı diye sorabilir. Birtakım önemli değişikliklere yol açtığı için Hotin sonuçları mühimdir. İşte Hotin Antlaşması tarihi nedir sorusunun cevabı…

Hotin Antlaşması Maddeleri Nelerdir?

Hotin Antlaşması, Osmalı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı ve Lehistan, 1620 ve 1621 yılları arasında savaşmış ve 9 Ekim 1621'de Hotin Antlaşması ile savaşı bitirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, bu mücadeleden kısmen kârlı çıkan taraf olmuştur. Bunun en önemli nedeni, yeniçerilerin asiliği ve başına buyruk hareket etmeleridir. Genç Osman'ın hükümdarlığı döneminde meydana gelen Hotin Savaşı'nda, padişahın yağma yasağı getirmesi yeniçerileri kızdıran bir hareket olmuştur. Bu da, savaşın seyrini değiştiren önemli bir etkendir. Genç Osman, savaşa dair tüm motivasyonunu kaybeden yeniçerilere sözünü dinlettirmekte bir türlü başarılı olamamıştır. Bunun üzerine, Lehistan ile Hotin Antlaşması'nı yapmak zorunda kalmıştır. Yeniçerilerin bu tutumu, Osmanlı'nın bazı kayıplar vermesine neden olmuştur. Bu antlaşmanın en önemli özelliği, orduya tamamen güvenilmeyeceğinin anlaşılmış olması ve bunun üzerine Osmanlı'nın yeni askeri birlikler oluşturmasıdır.

Aşağıda Hotin Antlaşması maddeleri verilmiştir.

Osmanlı, Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınları yasaklayacak ve önleyecektir.

Leh Kralı, Osmanlı'ya yapılacak olan Kazak saldırılarını önleyecektir.

Sınırda yapılan Leh kaleleri, yenileri inşa edilmemek üzere yıkılacaktır.

Erdel, Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine, Lehistan kesinlikle karışmayacaktır.

Osmanlı egemenliğindeki Boğdan'a, Türk askeri yerleşecek ve Hotin Kalesi'ni alacaktır.

Osmanlı toprağı olan Kırım Hanlığı, Lehistan'dan 40 bin altın vergiyi almaya devam edecektir.

Hotin Antlaşması Sonuçları Nelerdir?

Yeniçerilerin tutumu yüzünden, alınması mümkün iken Hotin Kalesi alınmamıştır. Bu yüzden, Genç Osman orduda birtakım yenilikler yapmaya karar vermiştir. Buna karşı çıkan yeniçeriler, isyan çıkarmış ve Genç Osman'ı tahttan indirerek idam etmişlerdir. Osmanlı, bu olaydan sonra yıkılma sürecine adım atmıştır. Bu yönüyle Genç Osman, tarihte idam edilen ilk Osmanlı padişahı olmuştur.