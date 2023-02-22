Housekeeping Ne Demek? Housekeeping Nedir, Ne İş Yapar?

Housekeeping ne demek sorusuna cevap bulmak için İngilizce Türkçe sözlükten yararlanabilirsiniz. Bu sözlükte temel anlamda kelimenin anlamını bulabilirsiniz. Housekeeping nedir? Housekeeping ne iş yapar sorusu da bu konuda yaygın şekilde araştırılan konular arasındadır. Housekeeping bir meslek koludur. İnsanların nasıl bu mesleğe adım atacağı da merak edilir. Housekeeping nasıl olunur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Housekeeping Ne Demek?

Housekeeping İngilizce bir kelimedir. Bu kelime bir meslek dalını ifade etmek için kullanılır. Housekeeping, "kat hizmetleri" demektir. Ülkemizde özellikle otellerde bu terimin kullanıldığı görülür. Kimi otellerde de kelimenin Türkçe karşılığının kullanıldığı dikkat çeker. Kelimenin tam olarak Türkçe karşılığı ise "ev idaresi"dir.

Housekeeping Ne İş Yapar?

Housekeeping görevlileri, otel ve tesislerde genel temizlik ve düzen faaliyetlerini yapan kişilerdir. Otellerdeki misafirlerin odalarını temizlemek, düzenlemek gibi hususlar bu kişilerin görevleridir. Büyük otellerde Housekeeping görevlilerinin yanı sıra executive housekeeper görevlisinin de bulunduğu görülür.

Housekeeping olmak için otel ve tesis görevleri ile ilgili bir kısım kurslara katılmanız gerekebilir. Bu kurslardan alacağınız sertifikalar ile özel otel ve tesislere Housekeeping olarak başvuru yapabilirsiniz. Kimi tesislerde bu göreve kabul edilmek için belli bir süre tecrübe de talep edilmektedir. Bazı oteller ise sadece kendi bünyesinde yetiştirdiği housekeeping görevlilerini istihdam etmektedir. İlgili kurumların iş ilanlarını inceleyerek aranan nitelikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.