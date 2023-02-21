Hoyrat Ne Demek? Hoyrat Kime Denir, Kelimenin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatta daha önce duymadığımız pek çok kelime ile karşılaşırız. Bu kavramlardan birisi olan hoyrat ne demek sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Kullanım alanı oldukça geniş olan hoyrat kelimesinin anlamı ve kökeni de araştırılmıştır. Bu kavramın cümle içindeki kullanımını da merak eden kişiler internete başvurmuştur. Hoyrat kelimesi hem ezgili söyleyiş hem de kaba anlamında kullanıldığı görülür. Hoyrat insan ifadesinin ne demek olduğu da bu durumda merak edilmiştir. Peki hoyrat kime denir, kelimenin anlamı nedir ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Bu sorulara dair tüm detaylar bu haberimizin devamında yer almıştır.

Hoyrat Ne Demek?

Hoyrat ifadesi dilimizde farklı alanlarda kullanılan fakat günlük hayatımızda da karşılaştığımız kelimelerden birisidir. Hoyrat TDK'ye göre kaba, kırıcı ve hırpalayıcı anlamlarına gelir. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu'da ve Irak'ta bulunan Türkler arasında söylenen ezgili bir söyleyiştir. Rumca bir kelime olan hoyrat ifadesi insanlar için de kullanılmıştır. Hoyrat insan ne demek sorusuna ise, kaba ve kırıcı insan cevabını verebiliriz. Hoyrat davranmak ise, kaba davranmak anlamına gelir. Bir şeyi hırpalayıcı bir şekilde kullanan veya bir insana karşı haşin davranışlar sergileyenler için bu ifade kullanılır. Bunların yanı sıra edebiyatta da kullanılan bu ifade ile sık karşılaşmak mümkün.

Hoyrat Cümle İçinde Kullanımı

Hoyrat kavramının ne olduğunu merak eden kişiler bu kelimenin cümle içinde kullanımı konusunda da araştırma yapmıştır. Bu kavram ile ilgili çok sayıda örnek cümle vardır. Bunlardan birkaçı ise şu şekildedir;