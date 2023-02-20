Hücre İskeleti Elemanları - Hücre İskeleti Elemanlarının Görevleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Hücre İskeleti Elemanları, her canlıda bulunan en küçük yapı birimi olan hücrenin konusudur. Hücrenin de kendine has bir yapısı vardır. İşlevleri de olduğu için yapısı ve iskeleti buna göre işlemektedir. Bu noktada hücre iskeleti hangi yapılardan oluşur, baktığımızda ise mikrofilament, arafilament ve mikrotübül yapılarından oluşmaktadır. Kaça ayrılır baktığımızda ise üçe ayrıldığını görürüz. Bu yapılar dinamik bir bağ olduğu için hücre iskeleti elemanlarının görevi önemlidir.
Hücre, yaşam için gerekli tüm biyolojik olayların yapıldığı canlının en küçük birimidir. İnsan, her biri, hafıza görme, hareket ve sindirim gibi birbirinden farklı işlevler için özelleşmiş 200'den fazla çeşitte hücreye sahiptir. Organizmadaki aktivite de hücrelerin birlikte işleyişine bağlıdır.
Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümü hücre iskeleti olarak adlandırılır. Hücre iskeleti proteinlerden oluşan mikrofilament, arafilament ve mikrotübül olmak üzere üç gruba ayrılır. Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümü hücre iskeleti olarak adlandırılır. Hücre iskeleti proteinlerden oluşan mikrofilament, ara filament ve mikrotübül olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu yapıların özellikleri şunlardır:
Hücre İskeleti Elemanlarının Görevleri Nelerdir?
Hücre iskeletini sitoplazmaya yayılan protein yapıdaki filamanlar oluşturur.
Hücre iskeletinin görevleri: