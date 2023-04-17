Hücre Teorisi Nedir? Hücre Teorisi Neyi Savunur, Kim Buldu?

Hücre teorisi nedir, dediğimizde ökaryot hücrenin 3 temel kısımda incelendiğini öğreniriz. Hücre teorisi özellikleri, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı taşını açıklar. Hücre teorisi maddeleri, sıralanırken boşaltım, üreme ve solunum gibi özellikler asıl olarak gerçekleştiği yerin hücre olduğunu öğreniriz. Hücre teorisi neyi savunur ve neyi açıklar, sorularına tüm canlıların hücrelerden meydana geldiğini açıklar yanıtını veririz. Hücre teorisini kim buldu, sizler için araştırdık.

Hücre Teorisi Nedir?

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye "göze" de denir. Hücreler yapılarına göre prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.

Prokaryot hücreler, sitoplazmalarında bir zarla çevrili organelleri ve çekirdekleri bulunmayan hücrelerdir. Bakteriler ve mavi yeşil algler ve archaealar prokaryottur.

Ökaryot hücreler yapısal olarak, hücre zarı, sitoplazma (organeller) ve çekirdek olmak üzere 3 ana bölümden oluşur.

Çok hücreli organizmalarda belirli cinsten hücreler birbirleriyle bağlantı kurarak kas doku, bağ doku ve sinir doku gibi dokuları oluşturur ve ortak işlevler gerçekleştirirler. Bu dokulardan bazıları ise birleşerek mide, kalp ya da beyin gibi organları oluşturur. Dahası, bazı organlar da bir araya gelerek sindirim sistemi, dolaşım sistemi veya sinir sistemi gibi organ sistemlerini meydana getirir. Bunlar gibi birkaç sistemin birlikte çalışmasıyla da organizmalar yani canlılar oluşur.

Hücre Teorisi Neyi Savunur?

Hücre teorisinin temel prensibi "Hücre en küçük yaşam birimidir ve bütün hücreler, daha önceden var olan bir hücreden meydana gelmiştir." şeklinde açıklanabilir. Hücre teorisi özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Hücre 3 kısımdan oluşmaktadır.

En küçük bakterilerden en büyük insan ve hayvanlara kadar tüm canlı organizmalar hücrelerden oluşur.

Amoeba gibi çok küçük bakteriler tek bir hücreden oluşur. Bunlara unicellular organizma, tek hücreli canlı ya da mikroorganizma denir.

Hücre teorisi maddelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Bütün canlılar bir veya daha fazla hücreden meydana gelmiştir.

Hücreler canlıların yapısal ve fonksiyonel temel birimidir.

Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi ile meydana gelir.

Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.

Çok hücreli canlıların hücreleri, farklı gruplar altında bir araya gelerek tek bir birim gibi çalışır ve dokusal yapıyı meydana getirir.

Hücre Teorisini Kim Buldu?

Hücre teorisinin kimler tarafından keşedilerek ileri sürdüğü tarihçe şu şekildedir: