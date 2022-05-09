Hücre Zarının Görevleri Ve Özellikleri- Hücre Zarı Nedir, Yapısı Nasıldır Ve Ne İşe Yarar?

Vücudumuzda bulunan ve en küçük yapı taşı olan hücre önemli görevlere sahiptir. Canlıların tüm özelliklerini taşıyan ve uygun koşullar altında yaşamını tek başına yürütebilen hücre, temel yapı birimidir. Hücre ile beraber bazı terimeler de dikkat çekecektir. Hücre, dıştan içe doğru hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmadan oluşmuştur. Önemli bir işleve sahip hücre zarının pek çok özelliği vardır. Çekirdeği ve stoplazmayı saran en dış katman olarak bilinen hücre zarının özellikleri merak edilmiştir. Canlı vücudu için önemli bir yapıya sahip hücre zarının görevleri ve özellikleri sıkça araştırılmıştır. Ders müfredatında da çok defa geçen ve bahsedilen hücre zarının görevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Hücre Zarının Görevleri

Stoplazmayı tamamen çevreleyen ve hücreyi koruyan hücre zarının önemli görevleri vardır. Hücre zarının bilinen veya bilinmeyen görevleri şu şekildedir;

Hücre zarı, hücrenin içerisinde bulunan yapıların dağılmasını önler.

Hücrenin şekil vermesinde önemli bir işleve sahiptir.

Çekirdeğin yamulmasını engeller ve sitoplazma sıvısının dağılmasını önler.

Hücre zarı, hücreye geçecek yararlı ve küçük çaplı maddeleri sağlıklı protein kanallarına iletir.

İçerisinde bulunan protein boşlukları sayesinde madde geçişlerini kontrol eder.

Hücre Zarı Görevi

Birçok yapısal özelliğe sahip hücre zarının görevleri ve özellikleri merak edilmiştir. Hücre zarı, hücrenin ve canlının yaşamsal aktivitelerini devam ettirmeye yardımcı olur. Hücre zarında bulunan glikoproteinler, hücrelerin birbirini daha iyi tanıması sağlar.

Bazı hücre zarı, salgılama görevi yapar. Hücre zarı ayrıca sinir hücresi gibi ileti uyarısı özelliğine sahip olan hücrelerde iletim görevini üstlenir. Aynı zamanda ozmotik dengenin düzenlenmesini sağlar. Bu geçirgen özelliği sayesinde çekirdeği ve stoplazmayı korur.

Hücre Zarı Nedir?

Hücre zarı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içerisine alan veya dışarıya bırakan seçici geçirgen katman olarak tanımlanmıştır. Pek çok işleve sahip hücre zarının görevleri ve özellikleri de dikkat çekmiştir.

Hücre zarı, dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir. Hücre zarı aynı zamanda canlı bir yapıdır ve sürekli aktif halde bulunur. Bu zar hücreyi diğer hücrelerden ve cansız çevreden ayıran bir yapıdır. Hücrenin iç ve dış ortamı arasında sınırı meydana getirir ve kontrollü madde alışverişini sağlar.

Hücre Zarının Yapısı

Vücudumuzda bulunan her bir hücre, koruyucu bir zarla çevrilidir. Hücre zarının pek çok görevi vardır ve bu görevleri yaparken yağlara ihtiyaç duyar. Hücre zarı akışkan mozaik bir modele sahiptir. Bu zarın birinci bileşenleri; yağlar, proteinler ve onlara bağlanabilen karbonhidrat gruplarıdır. Hücre zarında bulunan bu protein, karbonhidrat ve yağların oranı hücre tiplerine göre farklılık göstermiştir.