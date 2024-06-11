Hudut Eş Anlamlısı Nedir? Hudut Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yaşadığımız coğrafyanın etkisiyle gerçekleşen kültür etkileşimi dile de yansır. Bu etkiyle dilimize başka dillerden girerek yer etmiş ve sıklıkla kullandığımız sözcüklerin eski Türkçe karşılıkları ile farklı anlamları mevcuttur. Bu kelimeler söz konusu yabancı sözcüğün eş anlamlısı olarak belirlenir. Hudut sözcüğü de bunlardan biridir. Arapçadan dilimize geçen hudut kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır? sorularının cevabını derledik.

Hudut Sözcüğünün Eş Anlamlısı Nedir?

Arapçada sınır anlamına gelen "had" kelimesinin çoğul hali olan "hudut" sözcüğü sınırlar demektir. Aynı zamanda "hat", "uç" ve "son" sözcükleri de hudut kelimesinin karşılığı olarak dilimizde yer alır. Dolayısıyla hudut kelimesinin eş anlamlıları hat, uç ve son sözcükleri olarak kabul edilir. Fakat hat sözcüğünün eş anlamlısı olan çizgi, serhat ve limit kelimelerini de cümledeki anlamı değişmeden hudut sözcüğünün yerine kullanmak mümkündür. Bu nedenle hududun eş anlamlıları ve bu kelimelerin anlamları aşağıdaki gibidir;

Hat: Bir tür güzel yazı yazma sanatına verilen ad olan hat, Arapçada ve dilimizde çizgi anlamına gelir.

Bir tür güzel yazı yazma sanatına verilen ad olan hat, Arapçada ve dilimizde çizgi anlamına gelir. Sınır: Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son uç anlamına gelen sınır kelimesi, aynı zamanda komşu olan ülkeleri, illeri, köyleri vb. yerleşimler ile kişilere ait toprakları ayıran çizgidir.

Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son uç anlamına gelen sınır kelimesi, aynı zamanda komşu olan ülkeleri, illeri, köyleri vb. yerleşimler ile kişilere ait toprakları ayıran çizgidir. Çizgi: Bir matematik terimi olmasının yanında çizgi sözcüğü hat kelimesiyle ortak kullanıldığında iki anlama gelir. Bunların ilki, herhangi bir şey başka bir şeye dokunup geçtiğinde o şeyde bıraktığı ince izdir. Ya da çizmek yoluyla oluşturulmuş iz çizgi sözcüğüne karşılık gelir. Çizgi sözcüğünün hat kelimesine uygun olarak ikinci anlamı ise yüz ve vücut izlerinin her biridir.

Bir matematik terimi olmasının yanında çizgi sözcüğü hat kelimesiyle ortak kullanıldığında iki anlama gelir. Bunların ilki, herhangi bir şey başka bir şeye dokunup geçtiğinde o şeyde bıraktığı ince izdir. Ya da çizmek yoluyla oluşturulmuş iz çizgi sözcüğüne karşılık gelir. Çizgi sözcüğünün hat kelimesine uygun olarak ikinci anlamı ise yüz ve vücut izlerinin her biridir. Uç: En uzak nokta ile sınır sözcükleri uç kelimesine karşılık gelir.

En uzak nokta ile sınır sözcükleri uç kelimesine karşılık gelir. Serhat: Farsçadan dilimize geçen serhat kelimesinin anlamı sınır boyudur.

Farsçadan dilimize geçen serhat kelimesinin anlamı sınır boyudur. Son: Son kelimesinin hudut sözcüğünün yerine kullanılan şekli en arkada, en geride, sınırda bulunan manasını taşır.

Son kelimesinin hudut sözcüğünün yerine kullanılan şekli en arkada, en geride, sınırda bulunan manasını taşır. Limit: Bir şeyin ulaşabileceği en son sınır ve yere limit adı verilir.

Hudut Sözcüğünün Eş Anlamlılarının Cümle İçinde Kullanılması

Hudut sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde bu sözcüğün yerine kullanıldıklarında anlam değişmez. Yani eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Örneğin;

Hat

Savaşta iki ordu arasında net bir hat vardı.

Sınır

Ülkemizin doğu sınırında güvenlik önlemleri artırıldı.

Çizgi

Türkiye siyasi haritasında illerin arasındaki çizgi sınırları belirtir.

Uç

O mahalle kentin çıkışına yakın, uç kısmında yer alır.

Serhat

Serhat şehirlerde yaşayan insanlar savaştan kaçanların sınırlardan geçişine tanıklık etti.

Son

Şehrin sonunda sınırı gösteren bir duvar yükseliyordu.

Limit

Bu konuda limiti aşmamanızı öneririm.