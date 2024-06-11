Hudut Eş Anlamlısı Nedir? Hudut Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yaşadığımız coğrafyanın etkisiyle gerçekleşen kültür etkileşimi dile de yansır. Bu etkiyle dilimize başka dillerden girerek yer etmiş ve sıklıkla kullandığımız sözcüklerin eski Türkçe karşılıkları ile farklı anlamları mevcuttur. Bu kelimeler söz konusu yabancı sözcüğün eş anlamlısı olarak belirlenir. Hudut sözcüğü de bunlardan biridir. Arapçadan dilimize geçen hudut kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır? sorularının cevabını derledik.
Arapçada sınır anlamına gelen "had" kelimesinin çoğul hali olan "hudut" sözcüğü sınırlar demektir. Aynı zamanda "hat", "uç" ve "son" sözcükleri de hudut kelimesinin karşılığı olarak dilimizde yer alır. Dolayısıyla hudut kelimesinin eş anlamlıları hat, uç ve son sözcükleri olarak kabul edilir. Fakat hat sözcüğünün eş anlamlısı olan çizgi, serhat ve limit kelimelerini de cümledeki anlamı değişmeden hudut sözcüğünün yerine kullanmak mümkündür. Bu nedenle hududun eş anlamlıları ve bu kelimelerin anlamları aşağıdaki gibidir;
Hudut sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde bu sözcüğün yerine kullanıldıklarında anlam değişmez. Yani eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Örneğin;
Savaşta iki ordu arasında net bir hat vardı.
Ülkemizin doğu sınırında güvenlik önlemleri artırıldı.
Türkiye siyasi haritasında illerin arasındaki çizgi sınırları belirtir.
O mahalle kentin çıkışına yakın, uç kısmında yer alır.
Serhat şehirlerde yaşayan insanlar savaştan kaçanların sınırlardan geçişine tanıklık etti.
Şehrin sonunda sınırı gösteren bir duvar yükseliyordu.
Bu konuda limiti aşmamanızı öneririm.