Hudut Eş Anlamlısı Nedir? Hudut Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hudut kelimesi günümüzde git gide unutulan sözcüklerin arasında yer almaktadır. Bu kelimeyi artık ancak yaşlılar günlük konuşma dilinde kullanmaktadır. Bu nedenledir ki birçok kişi hudut kelimesinin anlamını bilmemektedir. Peki hudut ne demektir? Bu içeriğimizde hudut kelimesinin sözlük anlamını ve hududun eş anlamlısını öğrenebilirsiniz.

HUDUT EŞ ANLAMLISI

Hudut kelimesi günümüzde sıkça karşımıza çıkmayan eski bir kelimedir. Bunun sebebi ise günümüzde hudut kelimesi yerine hududun eş anlamlısının kullanılmasıdır. Hudut kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumuna göre sınır demektir. Yani hudut eş anlamlısı olarak sınır sözcüğü kullanılmaktadır. Bu iki kelime birbirinin yerine rahatlıkla kullanılabilir.

Halk arasında hudut kelimesinin eş anlamlısı olarak farklı kelimelerde kullanılmaktadır. Hudut kelimesi yerine konuşma dilinde hat, uç ve limit kelimeleri de kullanılmaktadır. Lakin bu kelimeler birebir olarak hudut kelimesi ile eş anlamlı değildir ve ancak cümle içinde doğru anlama geldiklerinde hudut kelimesi yerine geçebilmektedir.

HUDUT NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE HUDUT TANIMI

Hudut kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük değildir. Hudut sözcüğü aslen Arapça kökenli bir kelimedir. Hudut kelimesi Arapça sınır manasına gelen "hadd" kelimesinin çoğulu olan "hudud" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar hudut kelimesinin yazılı olarak ilk kez 1500'lü yıllardan önce Kıpkaç Türkçesi Sözlüğünde geçtiğini ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumuna göre hudut kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Hudut kelimesinin anlamlarından ilki sınır demektir. Hudut sözcüğü de genellikle bu anlamı ile halk arasında kullanılmaktadır. Hudut kelimesinin ikinci anlamı ise uç veya son manalarına gelmektedir.

Halk arasında hudut ile hutut kelimeleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bu iki kelime anlamsal olarak birbirinden farklıdır. Hutut kelimesinin sözlük anlamı hatlar veya çizgiler demektir. Hudut kelimesi ise sınır anlamına gelmektedir.