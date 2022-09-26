Hülagü Han Kimdir? Hülagü Han Türk Mü, Cengiz Han’ın Neyi Oluyor ve Hangi Devleti Kurudu?

Hülagü Han hayatının büyük çoğunluğunu savaş meydanlarında geçirmiş bir asker ve hükümdardır. Birçok kazandığı savaş ve adına yazılmış kahramanlık hikayeleri vardır. İyi bir savaşçı olması kaynaklı adı bugüne kadar gelmiş ve hala merak edilen bir kişilik olmuştur. Bu sebeple yazımızda bizler de Hülagü Han kimdir, Hülagü Han Türk mü, Cengiz Han'ın neyi oluyor ve hangi devleti kurmuştur gibi soruların cevaplarını derledik.

Hülagü Han Kimdir?

Hülagü Han Batı Asya'nın çoğunu hakimiyet altına almış Moğol Hükümdar ve İlhanlı Devleti'nin kurucusudur. Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü; Möngke Han, Arıkbuka Han ve Kubilay Han ile de kardeştir. Hülagü Han 1255 yılında abisi Möngke Han tarafından batıda ele geçirilmemiş coğrafyalara gitmesi adına batı ordularının başına verilmiştir. Görevleri ise güneydoğu İran coğrafyasından bulunan Lurları egemenlik altına almak, Haşhaşi tarikatını bitirmek, Abbasi Halifeliğine son vermek, Suriye ve Eyyubi topraklarının ele geçirilmesi ve son olarak Memlükleri hakimiyet altına alarak devleti yıkmaktı. Hülagü ele geçirdiği yerlerde ona teslim olanlara iyi davranmış, direnenleri ise ortadan kaldırmıştır.

Hülagü Han Hangi Devleti Kurdu?

Hülagü Han abisi Möngke Han'ın onu batı ordularının başına geçirmesiyle beraber batıdaki hareketlerinin ardından İlhanlı Devleti'ni 1256'da kurmuştur. 9 yıl tahtta kalan Hülagü Han'ın ardından, Ahmed Teküder, Geyhatu Han, Gazan Han, Ebu Said Bahadır, Arpa Han, Musa Han, Muhammed gibi isimler de devlet yönetiminde kendine yer bulmuştur. Bazı hükümdarların isimlerinden de anlaşıldığı üzere İslamla tanışma ve benimseme söz konusudur.