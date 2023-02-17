Hülasa Ne Demek? Hülasa Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçe, pek çok kelimeyi içerisinde barındıran zengin bir dil olarak biliniyor. Bu nedenle günlük hayat içerisinde daha önce duyulmadık kelimelerle karşılaşmak mümkün oluyor. Böylesi anlarda herkes kelimenin anlamını araştırmak için çabalıyor. İşte bu kelimelerden biri de hülasa. Bu yazımızda sizin için hülasa ne demek, hülasa cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de hülasa edilemez ne demek diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hülasa Ne Demek?

Hülasa kelimesi, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu nedenle de Arapça kökenli bir kelimedir. Hülasa kelimesi TDK sözlüğünde aşağıdaki anlamlara gelir:

Özet, fezleke

Öz

Kısaca

Herhangi bir maddenin, alkol, eter vb. bir eritici ile ayrılmış veya başka bir yol ile elde edilmiş etkili özü

Hülasa Etmek Ne Demek?

Hülasa etmek kavramının anlamı TDK sözlüğünde aşağıdaki gibi yer alır:

Özetlemek

Bu anlamla bakıldığında hülasa edilemez de özetlenemez olarak söylenebilir.

Hülasa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hülasa kelimesinin anlamından kısaca bahsettik. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanımlarına örnek olarak şu cümleler verilebilir: