Hülasa Ne Demek? Hülasa Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçe, pek çok kelimeyi içerisinde barındıran zengin bir dil olarak biliniyor. Bu nedenle günlük hayat içerisinde daha önce duyulmadık kelimelerle karşılaşmak mümkün oluyor. Böylesi anlarda herkes kelimenin anlamını araştırmak için çabalıyor. İşte bu kelimelerden biri de hülasa. Bu yazımızda sizin için hülasa ne demek, hülasa cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de hülasa edilemez ne demek diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Hülasa kelimesi, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu nedenle de Arapça kökenli bir kelimedir. Hülasa kelimesi TDK sözlüğünde aşağıdaki anlamlara gelir:
Özet, fezleke
Hülasa etmek kavramının anlamı TDK sözlüğünde aşağıdaki gibi yer alır:
Özetlemek
Bu anlamla bakıldığında hülasa edilemez de özetlenemez olarak söylenebilir.
Hülasa kelimesinin anlamından kısaca bahsettik. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanımlarına örnek olarak şu cümleler verilebilir:
"Bu meseleye mütedair verdiğim cevapları, şu suretle hülasa edebilirim." – Atatürk