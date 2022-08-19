Hulk Ne Demek? Osmanlıca Hüsn-i Hulk Türkçe Anlamı Nedir, Dindeki Karşılığı Nedir?

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Hulk Ne Demek

Kökü Arapçadan gelen bu kelimenin kökeni eski olup hem Osmanlıca hem de Türkçe metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Hulk, insanın yaratılış özelliklerini tanımlamak için kullanılan bir sözcük olup; mizaç, huy anlamlarına yakındır. İnsanların temel özelliklerini belirtmek için de kullanılmaktadır. Türkçe ve Osmanlıca anlamlarına bakılacak olunursa hulk; yaratılış özellikleri ve karakteri demektir. Bu kelimeden türetilmiş hulkiyet ise Osmanlı döneminde ahlak felsefesi anlamına gelmektedir. Osmanlıca'da ise kelime grubu olarak kullanılan Hüsn-i hulk; "ahlak güzelliği" anlamına gelmektedir.

Dinde Hulk Ne Anlama Gelir

Dini terim olarak bakıldığında da hulk yine huy, yaratılış, karakter gibi anlamlara gelmektedir. Ahlak kelimesi hulk kelimesinin çoğuludur. Huy insanı ya hayırlı biri yapar ya da tam tersi hayırsız biri. Bu bakımdan da ahlak önemlidir. Ahlak özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılmıştır.