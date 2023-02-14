Hüma Kuşu Nedir? Huma Kuşu Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder, Gerçekte Var Mı?

Pek çok yerde karşılaştığımız efsanelerden birisi olan Hüma kuşu efsanesi nedir sorusu çok defa araştırılmıştır. TDK'ye göre Hüma kuşu anlamının ne olduğunu merak eden pek çok kişi, bunun için internete başvurmuştur. Hüma isminin de bir insana isim olarak verileceği ve bunun anlamının ne demek olduğu da tartışılmıştır. Farsça bir isim olan Hüma günlük hayatta da karşılaşılmıştır. Cennet kuşu hatta talih kuşu olarak bilinen Hüma kuşu efsanesi gerçek mi konusu da araştırılmıştır. Edebiyatta da karşılaşılan Hüma kuşu divan şiirinde neyi temsil eder? Hüma kuşu Kuran'da geçer mi? Gibi sorular da çok sık araştırılmıştır. Yazımızın devamında Hüma kuşu hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. Hüma kuşu nedir başlıklı yazımıza dair detaylar...

Hüma Kuşu Nedir?

Hüma kuşu nedir sorusu kullanıcılar tarafından anlamı merak edilen bir efsanedir. Cennet kuşu olarak da bilinen Hüma kuşu, sürekli uçan ve kesinlikle yere değmeyen kuşa denir. Bazı efsanelere göre bu Hüma kuşun ayakları yoktur. Mitolojik bir sembol olarak kullanılan Hüma kuşu, iyi, temiz ve güzel olarak kullanılmıştır. Hüma kuşu, uzun boylu, güzel tüylü olarak simgelenmiştir. Bu simge özellikle Türk boylarında çok sık kullanılan semboller arasındadır. Hüma isminin Arapçası Bulah olup, bazı kaynaklarda ise Arapça'daki ruh anlamına gelen Hu ve su anlamındaki ma kelimesinden oluştuğu bilinmektedir. Hüma kuşu, başına konduğu kişiye mutluluk getirdiğine inanılması sebebiyle talih kuşu veya cennet kuşu olarak anılır.

Huma Kuşu Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Hüma kuşu pek çok kaynakta ve medeniyetlerde devleti simgeler. Devlet, halkını kötülüklerden koruması, güvenliğinden sorumlu olması sebebiyle Hüma kuşu olarak simgelenmiştir. Edebiyatta da karşımıza çıkan Hüma kuşu, Osmanlı, Türk, Fars ve Urdu edebiyatında çok sık kullanılan motiflerden birisidir. Çok yüksekte uçması, cennette yaşaması ve burçlar arasında dolaşması ve Tanrı'ya gidip gelen kuş olması sebebiyle Türk edebiyatında Hüma erişilemeyecek yüksekliklerin sembolüdür. Divan şiirinde Hüma kuşu neyi temsil eder sorusu da özellikle bu konuda araştırma yapan kişiler tarafından merak edilmiştir. Diğer efsanevi kuşlarla karıştırılan Hüma, Divan şiirinde mitolojik kuşlar içinde özellikleri nedeniyle en çok sözü edilen kuştur. Hüma kuşunun özellikle XVI. yüzyıldan başlayarak şiirlerdeki kullanımı artış göstermiştir. Baki'nin divanında da bir beyitte bu kuşa yer verilmiştir. Bir efsaneye dayandığı için Hüma kuşu gerçek değildir. Bu isim Kuran'da geçmemektedir. Bunun dışında isim olarak da Hüma çok sık olmasa da tercih edilmiştir.