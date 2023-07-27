Humphry Davy Kimdir? Humphry Davy İcatları, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Teknoloji ve bilimin günümüzdeki ileri seviyesine gelmesinde büyük katkıları olan pek çok bilim insanı vardır. Bu bilim insanları hakkında bilgiye sahip olmak genel kültürümüze ve elimizin altındaki birçok aletin ne yollardan geçip günümüze geldiği hakkında fikir sahibi olmamıza fayda sağlayacaktır. Bilim adamları ve icatlarından bahsedilirken özellikle elektrik alanında büyük icatların sahibi fizikçi Humpry Davy hayli ilgi çekmekte, bilim ve teknoloji geçmişine meraklı kimselerce 'Humpry Davy neyi buldu' sorusu gündeme gelmektedir. Humpry Davy fizik ve elektrik alanında yaptığı çalışmalarla birçok alanda öncü olmuş, buluşları günümüzde alanında hala kullanılan bir bilim insanıdır.

Humpry Davy Kimdir?

Konu olan şahıs yani Humpry Davy ünlü bir fizikçi ve mucittir. Kendisi 17 Aralık 1778 tarihinde İngiltere topraklarında dünyaya gelmiştir. Babasını kaybettikten sonra bir eczanede çıraklık yapmaya başlayan bilim adamı henüz o yıllarda sadece kimya ile ilgilenmiş, bir yandan Fransızca öğrenmiştir. Fransız kimyagerlerin çalışmalarına ve yazılarına dikkat kesilip konu ile epeyce birikim sahibi olan Humpry Davy dönemin bilim dergilerinden birinin editörü Dr. Thomas Beddoer'e kimya alanındaki kendi çalışmalarını yollamıştır. Bunun üzerine Dr. Thomas onu Bristol'de akciğer hastalarının tedavisinin yapıldığı bir hastaneye davet etmiştir. Hastanede bulunduğu süre zarfında Humpry Davy azot protoksidinin güldürücü etkisini keşfetmiş, diğer pek çok gaz türünün fizyolojik etkileri hakkında çalışmalar yapmıştır. Bilim dünyasına bu gelişmelerle birlikte adını duyuran Humpry Davy modern ampulü geliştirerek icat etmiş ve daha birçok bilimsel çalışmaya imzasını atmış bir bilim insanıdır. 29 Mayıs 1829 tarihinde İsviçre'de, geçirdiği inme nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Humpry Davy İcatları Ve Çalışmaları

Eczanede çırak olarak çalışmaya başladıktan sonra Davy kimya alanına ilgi duyup, alanın kitaplarını incelemeye başlamıştır. Dönemin ünlü kimyagerlerinden Lavoisiver'in Kimya Üzerine Temel İncelemesi isimli kitap onu bilimle buluşturan ilk adımlardan biri olmuştur. Humpry Davy'nin ilk bilim çalışması bahsi geçen kitaptaki ısı ve ışık teorisinin anti-tezini kanıtlamaya dair olmuştur. Akabinde Bristol'deki bir hastanede azot ve diğer gaz türlerinin fizyolojik etkileri hakkında çalışmalar ve buluşlar yapan bilim adamı Kraliyet Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olmuştur. Kimya çalışmaları sırasında sodyum ve potasyum elementlerini keşfeden Davy elektroliz deneyleriyle de ilklere adını yazdırmayı başarmıştır. Kendisinin dünya genelinde en çok ses getiren ve büyük katkı sağlayan buluşu ise 'Davy Lambası' icadıdır. Humpry Davy dönemin hayat standartlarına özellikle madencilik alanında büyük fayda sağlayan bu icat sayesinde Rumford Madalyasına layık görülmüştür.