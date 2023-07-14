Humuslu Toprak Nedir? Humuslu Toprak Nerede Olur, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Bitki ve bahçe işleri ile ilgilenenler toprak türleri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Özellikle zirai konular arasında verimli toprak türleri sıkça gündeme gelen konular arasında olduğu için, konunun meraklıları humuslu toprak verimli midir, faydalı mıdır araştırmaktadır. Peki, humuslu toprak özellikleri nelerdir? Ayrıntılı yanıtlar içerikte yer almaktadır.

Humuslu Toprak Nedir?

Humuslu toprak, organik madde yönünden hayli zengin ve su tutabilme kapasitesi yüksek olan toprak türüdür. Halk arasında kara toprak olarak da bilinen toprak türü bitkinin oldukça ihtiyacı olan mineral ve kimyasal tuzları da bünyesinde barındırmaktadır.

Humuslu Toprak Nerelerde Olur?

Organik madde oranı hayli yüksek olan humuslu toprak, bitki örtüsü geniş ve çok çeşitli olan bölgelerde görülmektedir. Humuslu torak uzun yıllar boyu ağaç kalıntılarının, bitkilerin çürümesi ve solucanların çokluğuyla kendiliğinden oluşur. Bu toprak türünü elde etmek, üretmek ve ticaretini yapmak kolay değildir çünkü toprağın oluşması doğal şartlarla ve uzun süreçle olmaktadır, arazideki humuslu toprağın büyük çoğunluğunu almak arazinin bitki örtüsüne zarar verebilir. Humuslu toprak elde etmek isteyenler genellikle kendi bahçelerinde üretmekte ya da doğal alanlardan bir saksılık kadar almaktadır.

Humuslu Toprak Özellikleri Nelerdir? Verimli Midir?

Humuslu toprak türünün bilenen en büyük özellikleri arasında su tutma kapasitesinin ve organik madde miktarının oldukça fazla olmasıdır. Sebze meyve yetiştiricileri, bahçe ve botanikle ilgilenen kişilerin en sık aradığı ve istediği yoprak türüdür bunun nedeni ise, humuslu toğrağın verim oranının oldukça yüksek olmasıdır. bunun yanı sıra su tutuculuğu yüksek ve nemli bir toprak olduğu için sulama işinden tasarruf ettirmektedir. Bitki yetiştiriciliğinde en çok verim alan toprak türleri arasında yer alan humuslu toprağın diğer özellikleri ise şunlardır;