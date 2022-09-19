Huneyn Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Huneyn Gazvesi Nerede ve Kimler Arasında Yapıldı, Hangi Sürede Geçer?

Huneyn, su kaynaklarından yoksun, çöllerle kaplı bir vadidir. Savaş burada geçtiği için adını buradan alır. Kuran'da yer adına yer verilen iki savaştan biridir. Hevazin kabilesi ile Kureyş arasında uzun dönemler süregelen düşmanlıklar vardı. Arap yarımadasının çoğunluğu İslam'ı kabul etmişlerdi. Fakat İslam'ı kabul etmeyen Hevazin ve Sakif kabileleri vardı. Bu iki kabile İslam'a karşı bir mücadele içerisine girerek bir ordu oluşturdular. Buna göre Huneyn Gazvesi nerede ve kimler arasında yapıldı, hangi sürede geçer? İşte merak edilen soruların cevapları..

Huneyn Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Huneyn Savaşı'nın en temel sebebi, Müslümanların Mekke'yi fethetmiş olmalarıdır. Bir başka rivayete göre de bu savaş, Muhammed'in Mekke'yi fethetmek için Medine'den hareket ettiği zaman Havazin ve Sakif kabilelerinin İslam ordusunun kendileriyle savaşmak üzere harekete geçtiğini zannederek bir araya toplanmaları ve Huneyn bölgesinde karargâh kurmalarından ötürü meydana gelmiştir. Mekke'nin fethi ile Hevazin kabilesinin putları yıkılmıştı ve Hevazin bu duruma çok öfkelenmiştir. Ve bu sebepten Hevazin kabilesi liderliğinde savaş için birlik olunmuştur. Huneyn Savaşı başladığında Müslümanlar zor durumda kalmışlardır. Fakat yine de savaşın kazananı olmayı başarmışlardır. Savaş sonunda Müslümanlar çok fazla ganimet ve esir elde etmişlerdir. Yaklaşık 24000 civarında deve, 40 binden fazla koyun ve dört bin ukkiye gümüş elde ettikleri ganimetler arasındadır. Bunun yanı sıra Müslümanlar Huneyn Gazvesi'nde kadın ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık altı bin Pagan'ı esir almışlardır. Paganlar geri çekilmeye başlayınca Sakif kabilesinin Malikoğulları taifesinden yetmiş kişi öldürülmüştür. Savaştan kaçanların sayısı ise 100 ile 300 kişi arasında olmuştur. Bu savaş sonucunda Arap yarımadası şirkten tamamen temizlenmiş oldu. Mekke'nin fethinden sonra bir zafer daha kazanılmış oldu. İslamiyet yayılmış oldu.

Huneyn Gazvesi Nerede ve Kimler Arasında Yapıldı, Hangi Sürede Geçer?

Hicretin 8. Yılı yani 630 yılında Huneyn vadisinde meydana gelen Huneyn Savaşı, Hevazin ordusu ile Sakif kabilesi arasında meydana gelmiştir. Su bakımından yetersiz, çöllerle kaplı bu vadi Mekke'den 10 mil uzaklıkta yer almaktaydı. Savaş başladığında İslam ordusu zarara uğrasa da savaş sonunda kazanarak büyük bir zafere ulaşmışlardır.