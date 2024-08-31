Hungary Neresi? Hungary Hangi Ülkedir, Diğer Adı Ne?

Ülke, bir milletin yaşadığı, belirli sınırlarla çevrili coğrafi ve siyasi bir alanı ifade eden bir kavramdır. Aynı zamanda o milletin kimliğini, kültürünü ve tarihini barındıran bir bölgeyi de temsil eder. Sadece ülkenin yapısı olarak ülkemin oluşumu değil seçilen ismi de yapısını anlatır. Bu nedenle Hungary neresi, hangi ülkedir, diğer adı ne gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Orta Avrupa'da yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir ülkedir.

Hungary Neresi?

"Hungary" Adı: İngilizcede "Hungary" olarak bilinen bu ülkenin adı, Latince "Hungaria" kelimesinden türetilmiştir. Bu isim, tarihsel olarak Avrupa'nın doğusuna göç eden Hunlar ile ilişkilendirilmiştir. Orta Çağda, Avrupalılar, Macarları Hunlar ile karıştırmış ve bu nedenle Macaristan'a "Hungaria" demişlerdir. Ancak, Macarlar kendilerini Hunlar'dan değil, Orta Asya kökenli bir halk olan Magyarlardan türemiş olarak kabul ederler.

Hungary Hangi Ülkedir, Diğer Adı Ne?

Macaristan: Türkiye'de ve bazı diğer ülkelerde bu ülkeye Macaristan denir. Bu isim, ülkenin yerli halkı olan "Magyar"lardan türemiştir. Macarlar kendi ülkelerini Magyarország olarak adlandırırlar. "Magyar" Macar halkını, "ország" ise ülkeyi ifade eder.