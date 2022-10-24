Hünkar İskelesi Antlaşması Maddeleri- Hünkar İskelesi Antlaşması Önemi, Sonuçları, Tarihi ve Tarafları

Hünkar İskelesi Antlaşması maddeleri Osmanlı Rus Savaşları sonrasında belirlenmiştir. Tarihte imzalanan saldırmazlık antlaşmaları arasında yer alır. Bu bakımdan Hünkar İskelesi Antlaşması nedenleri de oldukça önem arz eder. Hünkar İskelesi Antlaşması kimler arasında imzalandı ya da kaç tarihinde imzalandı sorularının bilinmesi antlaşma metnini anlayabilmek açısından bilinmesi gerekenlerdir. Hünkar İskelesi Antlaşması önemi, sonuçları, tarihi ve tarafları hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Hünkar İskelesi Antlaşması Maddeleri

Hünkar İskelesi Antlaşması 8 Temmuz 1833 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma Osmanlı Rus Savaşları sonrasında imzalanarak iki ülkenin de birbirine düzenlenen saldırılarına bir son vermiştir. Antlaşma metni tamamen Türkçe ve Rusça olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda hem saldırmazlık hem de yardımlaşma antlaşması olarak da ifade edilebilir. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ilk etapta Edirne Antlaşması imzalanmıştır. Daha sonra ise bir saldırmazlık antlaşmasına ihtiyaç duyularak Hünkar İskelesi Antlaşmasının imzalanması sağlanmıştır. Hünkar İskelesi Antlaşması maddeleri arasında ise şunlar yer alır:

Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında önemli bir dostluk ortamı yaratılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Rusya'dan yardım isterse Rusya karadan ve denizden gerekli yardımları gönderecektir.

Rusya Osmanlı'dan yardım isterse Osmanlı tüm masraflar kendisine ait olmak üzere gerekli yardımları gönderecektir.

Antlaşmanın süresi 8 yıl olacaktır.

Tamamen bir savunma antlaşması olacak şekilde imzalanmıştır.

Rusya Devleti boğazlardan da istediği zamanlarda savaş olsa dahi geçebilecektir.

Son maddenin ise gizli bir madde olup olmadığı tartışılmaktadır. Çünkü son madde birçok devletin çıkarlarına ters düşebilecek uluslararası konular arasında yer alır.

Hünkar İskelesi Antlaşması Önemi Nedir?

Hünkar İskelesi Antlaşması önemi Osmanlı açısından oldukça büyüktür. Bu antlaşma saldırmazlık özelliği taşır. Aynı zamanda uluslararası sorunlarda Rusya gibi önemli bir gücün Osmanlı yanında yer alması sağlanmıştır. Bunun yanında Ruslar da Karadeniz'de ki güvenliklerini bu antlaşma ile sağlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu boğazlardan geçişi kontrol edecektir. Bu sorun aynı zamanda tarihte boğazlar sorununu da ortaya çıkarmıştır. Osmanlının Boğazlardaki egemenlik haklarını kullandığı antlaşmalardan biridir.

Hünkar İskelesi Antlaşması Önemi, Sonuçları, Tarihi ve Tarafları

Osmanlı ve Rusya arasında ilk saldırmazlık antlaşması olması bu savaşın en önemli sonucudur. Aynı zamanda Karadeniz'de Ruslar açısından önemli bir güvence sağlanmıştır. Ancak ortaya Boğazlar sorunu çıkarması bu antlaşmanın en önemli sonuçları arasında yer alır.