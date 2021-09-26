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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:35

Hür Eş Anlamlısı Nedir? Hür Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hür Eş Anlamlısı Nedir? Hür Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hür kelimesi, günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Birine ya da bir şeye bağımlı olmama gibi durumlarda kullanılabilen bu kelimenin eş anlamlıları bazen bulmacalarda bazen de sınavda karşımıza çıkabilmektedir. Hür eş anlamlısı nedir? İşte hür kelimesinin eş anlamlıları…

Dilimize Arapçadan geçen 'hür' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler de en az hür kelimesi kadar çok kullanılmakta olup cümle içinde hür kelimesi yerine de kullanılabilir. Kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek yazılı ve sözlü metinlerde tekrara düşmememize yararken bulmacalarda çıktığında da kolaylıkla bulabiliriz. Kelimelerin eş anlamlıları aynı zamanda beyin jimnastiği yapmamızı da sağlamaktadır. İşte hür kelimesinin eş anlamlıları…

HÜR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Bağımsız (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Özgür (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Serbest (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime 'hür' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler birbirleri yerine kullanıldığında cümlede anlamsal bir bozukluk olmaz.

Hür kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "free" ve "independent" kelimeleridir.

HÜR KELİMESİNİN ANLAMI

Hür kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı "Özgür, özgür bir biçimde"dir.

HÜR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Hür bir şekilde ölmeyi esaret altında yaşamaya tercih ederdi.
  • Hür yaşamak uğruna savaşan insanların torunlarıyız.
  • Fikri hür vicdanı hür bir şairdi Tevfik Fikret.

HÜRÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir.
  • Evden ayrılıp ailesinden bağımsız bir hayat yaşamaya başlamıştı.
  • Özgür insanlar kendi kararlarını verirken kimseye sorma ihtiyacı hissetmezler.
  • Özgür olmak için çok çabalamıştı.
  • Serbest saatlerinde resim çizmekten hoşlanırdı.

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Hür Eş Anlamlısı Nedir? Hür Kelimesinin Eş Anlamlısı
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