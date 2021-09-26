Hür Eş Anlamlısı Nedir? Hür Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen 'hür' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler de en az hür kelimesi kadar çok kullanılmakta olup cümle içinde hür kelimesi yerine de kullanılabilir. Kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek yazılı ve sözlü metinlerde tekrara düşmememize yararken bulmacalarda çıktığında da kolaylıkla bulabiliriz. Kelimelerin eş anlamlıları aynı zamanda beyin jimnastiği yapmamızı da sağlamaktadır. İşte hür kelimesinin eş anlamlıları…

HÜR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bağımsız (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Özgür (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Serbest (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime 'hür' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı yani anlamdaş olan bu kelimeler birbirleri yerine kullanıldığında cümlede anlamsal bir bozukluk olmaz.

Hür kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "free" ve "independent" kelimeleridir.

HÜR KELİMESİNİN ANLAMI

Hür kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı "Özgür, özgür bir biçimde"dir.

HÜR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Hür bir şekilde ölmeyi esaret altında yaşamaya tercih ederdi.

Hür yaşamak uğruna savaşan insanların torunlarıyız.

Fikri hür vicdanı hür bir şairdi Tevfik Fikret.

HÜRÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM