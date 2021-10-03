Hür Eş Anlamlısı Nedir? Hür Kelimesinin Eş Anlamlısı

Hür kelimesi birçok alanda sık sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Anlamı olarak birçok kişi için farklı şeyler ifade eden bir kelimedir. Hür kelimesinin eş anlamlısı olarak hür kelimesi yerine farklı sözcükler kullanılabilir. Hür sözcüğünün ifade etmiş olduğu anlam ile birebir aynı anlama gelen farklı sözcükler bulunmaktadır.

HÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Uzun zamandan beri Türkçemizde yer alan ve günlük yaşamımız içerisinde sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan hür ne demek? Hür kelimesi son zamanlarda sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla hür kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinmekte fayda var.

Türk Dil Kurumu'na göre, hür kelimesi anlamı şu şekillerde açıklanmaktadır:

Özgür

Özgür bir biçimde

Hür kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında da biraz bilgi verelim. Hür kelimesi cümle içerisinde şu şekilde kullanılabilir.

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz.

Hür kelimesi kullanılarak oluşturulan birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimelere örnek olarak şunlar verilebilir;

hür teşebbüs

hüryemez

HÜR EŞ ANLAMLISI

Hür kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı; hiçbir kısıtlama ya da hiçbir baskı ya da hiçbir şarta bağlı kalınmamasıdır. Hür sözcüğü ile aynı anlama gelen kelime ise "özgür" kelimesidir. Özgür kelimesi hür kelimesinin eş anlamlısı olarak bilinen bir kelimedir. Cümle kurarken cümle içerisinde hür kelimesinin yerine özgür kelimesini kullanabilirsiniz. Özgür kelimesi kullanıldığında cümlenin anlamı hiçbir şekilde değişmez.

HÜR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hür kelimesinin eş anlamlısı olan yedi adet kelime vardır. Bu eş anlamlı kelimeler;