Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hür Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Özgürlük kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılsa da onun eş anlamlısı olan hür kelimesi daha az kullanılmaktadır. Bazı sınavlarda öğrencilerin karşısına hür kelimesinin zıt anlamlısı çıkmaktadır. Hür kelimesinin anlamını inceledikten sonra zıt anlamına değineceğiz.

HÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Genel haliyle, özgürlük ve hürriyet, bağlı ve bağımlı olmama, dış ve iç etkilerden bağımsız olma, engellenmemiş olma halini dile getirmektedir. Hür sözcüğü ile aynı anlama gelen kelime ise "özgür" kelimesidir.

Özgür bir biçimde.

Örnek verelim:

"(Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.)" (T. Fikret)

"(Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.)" (M. A. Ersoy)

HÜR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre hür kelimesinin zıt anlamlısı esir, tutsak, bağımlı kelimeleridir.

HÜR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hür kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre hür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: