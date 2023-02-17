Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hür Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Özgürlük kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılsa da onun eş anlamlısı olan hür kelimesi daha az kullanılmaktadır. Bazı sınavlarda öğrencilerin karşısına hür kelimesinin zıt anlamlısı çıkmaktadır. Hür kelimesinin anlamını inceledikten sonra zıt anlamına değineceğiz.
Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre hür kelimesinin zıt anlamlısı esir, tutsak, bağımlı kelimeleridir.
Hür kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre hür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: