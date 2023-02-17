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Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:48 Son Güncelleme: 17.2.2023 14:48

Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hür Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Erkinlik veya hürriyet, birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumuna özgürlük yani eş anlamlısı olan hür demektir. Hür kelimesinin detaylı anlamına bakacağız. Hür kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte detaylar…

Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hür Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Özgürlük kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılsa da onun eş anlamlısı olan hür kelimesi daha az kullanılmaktadır. Bazı sınavlarda öğrencilerin karşısına hür kelimesinin zıt anlamlısı çıkmaktadır. Hür kelimesinin anlamını inceledikten sonra zıt anlamına değineceğiz.

HÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Genel haliyle, özgürlük ve hürriyet, bağlı ve bağımlı olmama, dış ve iç etkilerden bağımsız olma, engellenmemiş olma halini dile getirmektedir. Hür sözcüğü ile aynı anlama gelen kelime ise "özgür" kelimesidir.
  • Özgür bir biçimde.

Örnek verelim:

  • "(Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.)" (T. Fikret)
  • "(Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.)" (M. A. Ersoy)

HÜR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre hür kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre hür kelimesinin zıt anlamlısı esir, tutsak, bağımlı kelimeleridir.

HÜR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hür kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre hür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Azade
  • Başıboş
  • Başına buyruk
  • Boş
  • Davranma
  • Etraflıca

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Hür Zıt Anlamlısı Nedir? Hür Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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