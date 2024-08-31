Hurghada Neresi? Hurghada Nerede, Hangi Ülkeye Ait?

Bir sahil şehri olan Hurghada özellikle ülkemizde yeni yeni adını duyuran harika bir şehir. Sıcak ikliminin ve berrak denizinin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeken bu şehir görülmeye değer bir turizm merkezidir. Özellikle dalış tutkunlarının gitmesi gereken Hurghada neresi ve Hurghada nerede, hangi ülkeye ait sorularının yanıtları ile şehrin merak edilen tüm yönlerini sizler için derledik.

Hurghada Neresi?

Hurghada Kızıldeniz'in batı kıyısında yer alan ve Mısır'ın en önemli turistik bölgelerinden biri olarak kabul edilen bir şehirdir. Mısır'ın Kızıldeniz eyaletine bağlı olan ve yaklaşık 260 bin insanın yaşadığı Hurghada şehri özellikle dalış ve su sporları ile ilgilenenler için bir cazibe merkezi olmuştur. Zira dünyanın en önemli üç dalış merkezinden biri sayılan Kızıldeniz'e kıyısı olması Hurghada'yı bu spora tutkun olanlar için vazgeçilmez hale getirmiştir. Mısır'ın başkenti Kahire'ye neredeyse 600 kilometre uzaklıkta bulunan Hurghada kenti yıl boyu güneşli havası, altın sarısı kumsalları ve zengin su altı dünyası ile ünlüdür. Hurghada tatilciler için farklı özellikleri bulunan pek çok otel, tatil köyleri ve restoranlarla dolu olup her bütçeye uygun konaklama seçenekleri sunmaktadır.

Hurghada'nın Tarihi

Kuzey Afrika'da konumlamış olan Mısır'ın Hurghada şehri XX. yüzyılın başlarına kadar küçük bir balıkçı kasabası olarak varlığını sürdürmüş, ancak 1913'te petrolün bulunması ardından da 1980'lerden itibaren ülkenin kalkınmasıyla hızla gelişerek uluslararası bir turizm merkezi haline gelmiştir. Şehir bu süre zarfında modern bir turistik destinasyon olarak tanınmaya başlanmış ve devlet teşvikiyle bir turizm cennetine, Mısır'ın turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan bir merkeze dönüşmüştür. Hurghada'nın tarihi antik Mısır dönemine kadar takip edilemese de çevresinde bulunan kalıntılar ve yerleşim yerleri bölgenin tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Hurghada'nın Özellikleri

Adını antik Mısır döneminden beri burada yetişen bir bitkiden alan Hurghada'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri yılın büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir iklime sahip olmasıdır. Bu durum şehri turizm için dört mevsim ideal bir destinasyon haline getirir.

Şehrin üç bölümünden oluştuğu söylenebilir. Birinci bölüm Hurgada kentinin eski şehir bölgesi olan El Dahar'dır. Burası kentin geleneksel yanını yansıtır. Yeni bir çehreye ve modern bir stile sahip olan kısım ise Sakkala'dır. Sahl Hasheesh bölgesinde de oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar bulunur. Şehrin bölümü görülmeye değerdir.

Sahil şeridi 36 kilometre olan Hurghada, Kızıldeniz'in berrak sularında bulunan renkli mercan resifleri ve zengin deniz yaşamı ile de ünlüdür. Şehirdeki oteller ve tatil köyleri genellikle deniz manzaralıdır ve geniş yelpazede su sporları aktiviteleri sunar. Ayrıca Hurghada'nın gece hayatı da oldukça canlıdır. Şehirdeki eğlence mekanları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır.

Hurghada'da Görülmesi Gereken Yerler

Hurghada sadece güzel plajları ve deniz altı dünyası ile değil, aynı zamanda ziyaretçilerine sunduğu çeşitli aktiviteler ve görülecek yerleri ile de ünlüdür. Şehrin en popüler turistik yerlerinden biri Kızıldeniz Akvaryumu'dur. Bu akvaryumda Kızıldeniz'de yaşayan çeşitli deniz canlılarını yakından görme fırsatı yakalanabilir. Kum Müzesi, Bedevi Köyü, Mini Egypt Parkı da şehre gidildiğinde görülmesi gereken yerlerdir.

Ayrıca Hurghada'nın çevresinde yer alan çöl safarileri de turistler arasında oldukça popülerdir. Mısır'ın önemli alanları ile Luksor gibi tarihi yerleşim yerlerine düzenlenen günlük turlar da Hurghada'da tatil yapanların ilgisini çeken diğer etkinlikler arasında yer alır.

Hurghada Mısır'ın zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini bir arada sunan, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir destinasyondur.