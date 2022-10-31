Hürrem Sultan Nasıl Öldü? Hürrem Sultan Neden Öldü, Kaç Yaşında ve Hangi Hastalıktan Vefat Etti?

Hürrem Sultan nasıl öldü, yaşadığı bir hastalık sonucu öldüğü düşünülmektedir. Bu nedenle Hürrem Sultan'ın hastalığı ne olduğu, önemli tarihçiler tarafından yorumlanmıştır. Asıl adı La Rossa veya Roxelana olan Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın hareminin hasekisidir. Osmanlı hareminde adından pek çok kez söz ettiren Hürrem Sultan kaç yaşında öldü, Sultan Süleyman'dan önce 56 yaşında ölmüştür ifadeleri kullanılabilir. Hürrem Sultan neden öldü hakkında ise yaşadığı ağır bir hastalıktan olduğu söylenmektedir.

Hürrem Sultan Nasıl Öldü?

Hürrem Sultan'ın ölümü Sultan Süleyman ve çocukları için yıkıcı olmuştur. Çünkü hayatı boyunca hem nikahlı eşi yani Sultan Süleyman tarafından hem de çocukları tarafından sevilen, sayılan, değer gören bir sultan olmuştur. Hürrem Sultan'ın ölümünün nasıl olduğu net bir şekilde bilinmemekle birlikte hastalığa yakalanmasıyla olduğu düşünülmektedir. Bu hastalık ise günümüz bazı tarihçiler için şu şekildedir:

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil (Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü): "Hürrem Sultan'ın ölümüyle ilgili kaynaklara yansıyan bilgiler kulunç hastalığı olarak ifade edilir. Bugün doktorlar kulunç hastalığının öldürmediğini ifade ediyorlar. Hürrem Sultan, oğlu Cihangir'in ölümünden sonra büyük üzüntüler yaşadı. Bu üzüntüler kendisinde başka hastalıkları tetiklemiş olabilir."

Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü): "Hürrem Sultan'la ölümüyle ilgili pek fazla bir bilgi yok. Sadece hastalandığına dair kayıtlar ve tarihi bilgiler var. Bir süre hasta yatıyor. Bu rahatsızlığı sonrasında ölümü vuku buluyor."

Prof. Dr. Ziya Mocan (Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları uzmanı): "Diziden takiple kulunç hastalığı gibi bir olay söz konusu değil. Kulunç bir kas gerginliğidir ve ölüme yol açmaz. Dizide gördüğümüz kadarıyla kalp yetmezliğini düşündüren bir belirti ve görüntü yoktur. Kalp yetmezliğinin nefes darlığı, bacaklarda şişlik gibi belirtileri vardır. Dizideki görüntülerde boynunda bir şişlik mevcuttur. Kendisinin halsizliği, ateşi ve büyük üzüntüler sonucu ortaya çıkmış olması lenf bezi kanserini aklımıza getirmektedir."

Doç. Dr. Tayfun Açıl (Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji uzmanı): "Eğer Hürrem Sultan'ın kalp hastalığı olsaydı nefes darlığı, bacaklarda şişlik, çarpıntı veya göğüs ağrısı gibi şikâyetleri olması gerekirdi. Penisilin gibi basit bir ilacın o dönemlerde olmaması insanların basit mikrobik hastalıklara bağlı ölmesine neden olabilmekteydi. Dizide Hürrem Sultan'ın genel durumunun bozuk olduğu görülüyor ki, bu iltihabi bir hastalığı da akla getiriyor. Hürrem Sultan mikrobik bir hastalığa bağlı ölmüş olabilir. Ya da bir kanser hastalığı neticesinde de ölmüş olabilir."

Dr. Hayri Parlar (İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı): "Eğer bir kalp hastalığı nedeniyle öldü ise en büyük olasılık kalp yetmezliği olabilir. Bunun da altında kalp damar tıkanıklığı, geçirilmiş kalp krizi, kapak hastalığı veya yüksek tansiyon olabilir. Hürrem Sultan'ın ağrıları belki de kalp damarlarında tıkanıklığa bağlı angina (göğüsü sıkıştıran bir ağrı) dediğimiz kalp ağrıları olabilir."

Hürrem Sultan Neden Öldü, Kaç Yaşında ve Hangi Hastalıktan Vefat Etti?

Hürrem Sultan'ın kaç yaşında olduğu net bir şekilde bilinmektedir. Hürrem Sultan 56 yaşında vefat etmiştir. Hürrem Sultan'ın neden öldüğü için bir hastalıktan bahsedilmektedir ama hastalığın ne olduğu için ise tam bir bilgi yoktur. Yukarıda da bahsedildiği gibi bazı tarihçiler bu konuda yorum yapmış ve kitaplara konu olmuştur. Bu kitaplardan biri de Tarih Tıbbı Konuşturdu adlı kitaptır.

Talha Uğurluel'in, Prof. Dr. Muammer Kayatekin ile birlikte hazırladığı "Tarih Tıbbı Konuşturdu" adlı kitapta Hürrem Sultan'ın ölüm şekli ve muhtemel sebepleri ele alınmıştır. Birçok uzmanın görüşüne de yer vererek yapılan analizlere göre Hürrem Sultan'ın ölüm sebebi olarak kayıtlara geçen "Kulunç" aslında bir hastalık değil; belli hastalıklar sonucu ortaya çıkan bir durum. Kulunç'a sebep olan en önemli etkenlerden birisi ise zehirlenmedir. Güz Çiğdemi adlı bitkiden elde edilen "Kolşisin" adlı zehir ise ilk akla gelen seçeneklerdendir. Kitapta yazanlara göre Kulunç kendi başına bir hastalık değil. Sadece bazı hastalıklar sonucu oluşan bir durum.