Hürrem Sultan’ın Mezarı Nerede? Hürrem Sultan Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Sultan Süleyman'ın en sevdiği eşi olan Hürrem Sultan, sadece güzelliği ve zarafetiyle değil, aynı zamanda zekası ve politik yetenekleriyle de tanınır. Kanuni'nin danışmanı ve güvenilir bir müttefiki olan Hürrem Sultan, devlet işlerine etki etti ve hatta dönemin önemli kararlarında rol aldı. Hürrem Sultan'ın en büyük etkilerinden biri, oğlu Şehzade Selim'in tahta geçmesini sağlamasıdır. Hürrem Sultan'ın mezarı nerede, nerede vefat etti, mezarının yeri belli mi gibi sorular çokça merak edilir.

Hürrem Sultan'ın Mezarı Nerede?

Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın en gözde eşi ve Haseki Sultan'ı olarak bilinir. 1558 yılında vefat etmiştir. Mezarı, Süleymaniye Camii külliyesi içerisinde bulunan Süleymaniye Türbesi'nde yer almaktadır.

Hürrem Sultan'ın vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1558 yılı olduğu tahmin edilmektedir. Ölüm sebebi de net olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklarda kanserden vefat ettiği belirtilmektedir.

Hürrem Sultan Nerede Vefat Etti, Mezarının Yeri Belli Mi?

Hürrem Sultan'ın mezarı, Süleymaniye Camii külliyesi içerisinde bulunan Süleymaniye Türbesi'nde yer almaktadır. Türbe, Süleymaniye Camii'nin avlusunun güneydoğu köşesinde yer almaktadır.

Hürrem Sultan'ın mezarı, sekizgen bir kaide üzerine oturtulmuştur. Mezarın üzeri yeşil bir örtü ile kaplıdır. Örtünün üzerinde altın varaklarla yazılmış Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede, Hürrem Sultan'ın adına ve vefat tarihine yer verilmektedir.

Süleymaniye Türbesi, Süleymaniye Camii külliyesi içerisinde yer alan bir anıt mezardır. Türbe, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın yanı sıra bazı çocuklarının ve torunlarının da mezarlarını barındırmaktadır.